Pokémon GO přestane fungovat na starších telefonech

Nadcházející aktualizace populární hry Pokémon GO znemožní tento titul využívající rozšířenou realitu hrát na starších telefonech. Konkrétně se jedná o starší iPhony (s iOS 10 a iOS 11 a také iPhone 5s a iPhone 6) + Android zařízení s verzí 5. Studio Niantic, které za hrou stojí, nespecifikovalo, proč u těchto zařízení ukončí podporu.

In an upcoming update to Pokémon GO in October, we will end support for Android 5, iOS 10, and iOS 11, as well as iPhone 5s and iPhone 6 devices. Trainers with devices not specifically listed here will not be affected and don’t need to take any action.