Sklo bude méně průhledné. Apple couvá z odvážné změny designu

S příchodem operačního systému iOS 26 a dalších novinek od Applu se odehrála řada změn, ale proměna vzhledu je patrná hned na první pohled. Apple design souhrnně označuje jako Liquid Glass, tedy jako tekuté sklo. I když jsou estetické otázky mnohdy individuální, mezi ohlasy jsou také slyšet ty, které novinku označují za vítězství formy nad praktičností. A to hlavně z toho důvodu, že v určitých situacích může bát text nebo ovládací prvky hůře vidět.
Apple se je rozhodl neignorovat a připravuje alespoň částečný kompromis. Nejnovější beta verze systému iOS 26.1 obsahuje novou možnost, která umožňuje zabarvit prvky Liquid Glas tak, aby byly méně průhledné, respektive matné. To by mělo vylepšit problémy s čitelností, což je asi nejvíce kritizovaný prvek.
Tato možnost je prozatím k dispozici ve vývojářské beta verzi iOS 26.1, kterou Apple spustil v pondělí. Přístup k ní získáte z nabídky Nastavení > Displej a jas > Tekuté sklo, kde si můžete vybrat mezi možnostmi Čiré a Tónované. Nejnovější vývojářské betaverze iPadOS 26.1 a macOS 26.1 rovněž umožňují tónování tekutého skla, uvádí server MacRumors (macrumors.com) . Jak ukazuje screenshot, změna není příliš výrazná, ale i to málo by mohlo řešit problémy s čitelností.
Takový design jsem viděl na mobilech snad naposledy déle než před dekádou. U Galaxy S3 aj. stařičkých modelech nejen s launchery třetích stran. Nepočítám i vlastní změnu vzhledu Glaskart který vypadá skoro stejně pokud jste používali Jailbreak theming, a to bylo před patnácti lety
Nevím, s tímhle v Applu šlápli strašně vedle. A naštěstí nejsem v tomhle názoru sám.
