Google překonal jablečnou bariéru. Quick Share a AirDrop oficiálně spolupracují

Google právě oznámil zásadní novinku, která výrazně zjednoduší život uživatelům napříč platformami – Android Quick Share totiž od nynějška přímo komunikuje s AirDropem od Applu. Funkce je zatím dostupná pro řadu Pixel 10, brzy se ale dostane na širší okruh zařízení s Androidem.
Když má iPhone, iPad nebo Mac nastavený AirDrop do režimu „Všichni na 10 minut“, zobrazí se tato zařízení přímo v rozhraní Quick Share na Androidu. Uživatel v zařízení Apple sdílení pouze potvrdí a přenos se spustí. Stejně to funguje i opačným směrem — Android se objeví v AirDropu jako standardní příjemce. Přenášet lze fotografie, videa i další soubory. Google zdůrazňuje, že nejde o žádný trik, tunel ani přesměrování přes cloud – přenos probíhá čistě peer-to-peer a data neopouští zařízení účastníků.
Bez partnerství s Applem
Zajímavostí je, že Google funkci vytvořil zcela bez spolupráce s Applem. Jde o vlastní technické řešení z Mountain View, které dokáže s AirDropem komunikovat, aniž by porušovalo pravidla ochrany soukromí či bezpečnosti. Google zároveň dodává, že by případné partnerství přivítal — například kvůli budoucí podpoře režimu „Jen kontakty“, který by sdílení ještě zpřesnil a zpřístupnil v soukromém režimu.
Jak dodává 9to5google.com, Google si nechal provést i nezávislé testy firmou NetSPI, která potvrdila, že řešení je bezpečné. „Tuto funkci jsme postavili se silným důrazem na bezpečnost — vaše data chrání robustní mechanismy, které otestovali nezávislí bezpečnostní experti. Je to další krok k lepší kompatibilitě mezi operačními systémy, kterou lidé požadují, navazující na naši práci na RCS a upozorněních na neznámé trackery,“ uvádí Google v prohlášení.
Prvními zařízeními s podporou přenosů dat mezi Quick Share a AirDopem jsou každopádně Google Pixel 10 a Pixel 10 Pro. Funkce má být ovšem postupně rozšířena i na další zařízení s Androidem. Google totiž uvádí, že bude funkci dále rozvíjet a testovat i s dalšími externími partnery. Ocenili byste ji i ve vašem telefonu? Budeme rádi, když se s námi podělíte o váš názor v diskuzi pod článkem.