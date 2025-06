Vyzkoušeli jsme iOS 26: všechny kočičky budou od podzimu už pouze ve 3D

Fotografie: Martin Fajmon, mobilenet.cz

Pokud jste sledovali pondělní WWDC, tak zřejmě víte, že nejskloňovanějším termínem prezentace od Applu se stal nový designový jazyk „Liquid Glass“, volně přeloženo jako tekuté sklo. Apple si zřejmě přečetl nářky uživatelů, že od příchodu iOS 7 nepředstavil žádnou výraznější změnu pro svůj systém pro iPhony, a tak se to rozhodl vzít pěkně „od podlahy“. Vzhledem k tomu, že ne všem se nový jazyk líbí, rozhodli jsme se iOS 26 krátce otestovat. Jaké jsou naše dojmy?

Vaše kočka (již brzy) ve 3D...

...jen ne ve vašem kině, ale na vašem iPhonu

Ihned po instalaci systému (my jsme pro tento případ použili dnes již vcelku raritní iPhone 12 mini) vás přivítá animovaný pozdrav „Hello“, obdobně jako na platformě macOS. Hned zprvu nás překvapilo, jak pomalá první beta na iPhonu 12 mini je, nakonec si vše „sedlo“ – pomohlo tomu i připojení iPhonu na nabíječku, už jen samotná instalace systému iPhone poměrně zaměstnala. Osobně jsem byl zvědavý i na „Spatial scene“ (Prostorová scéna) tapety zamykací obrazovky, kterou jsem se ihned snažil vyzkoušet. Jako modela jsem použil pana Zoubka a pana Čertíka (kvůli ctění GDPR jsem jména záměrně pozměnil), abych si ověřil, jak to celé funguje.

Na iPhonu 12 mini trvalo zhruba půl minuty, než systém tapetu transformoval do prostorového pojetí, a musím uznat, že výsledek byl vcelku překvapivý – nebýt tedy toho, že hmatové chlupy se tak trochu oddělují od zbytku – na tom Apple asi ještě zapracuje. Vytvoření prostorové fotografie lze provést i v galerii fotografií, to funguje obdobně rychle. Nutno zmínit, že pro vytvoření prostorové tapety musíte mít nejméně iPhone 12 a novější, a to i přesto, že iOS 26 podporuje například i iPhone 11.

Efektní je i práce s hodinami, které lze libovolně zvětšovat a zmenšovat, stejně tak lze měnit i „barevnou náladu“. Výsledkem může být velmi hezká personalizovaná tapeta s prostorovým efektem, pamětníci si možná vzpomenou na LG Optimus 3D. Ano, tehdy si LG pomáhalo hardwarovou vrstvou displeje, Apple to řeší čistě softwarově, přesto se mi výsledek líbí a troufám si tvrdit, že od podzimu budou všechny kočičky (pejsci nevyjímaje) pouze ve 3D.

Samotný „Liquid Glass“ proniká prakticky všude – domovská obrazovka lze uzpůsobit tak, že vymaže pozadí ikon a ty tak působí dokonale průhledně, ovšem vytratí se všechny barvy. Ano, to je cílem, ovšem přináší to s sebou i jeden problém – průhledné ikony jsou mnohem méně rozpoznatelné, tedy i zapamatovatelné, hledání oblíbených aplikací se tak stává nečekanou výzvou (schválně, jak dlouho budete hledat ikonu YouTube vy...)

„Liquid Glass“ pronikl i do ovládacího centra, kde je situace trochu lepší – osobně se mi zde průhledné ikony líbí, do systému to zkrátka zapadá. Líbí se mi i průhledné plovoucí okno v různých aplikacích (Hudba, Safari,...) – ano, i zde si budete chvíli zvykat, osobně se mi však nové pojetí líbí a ani v první betě nepozoruji něco, co by vyloženě „nefungovalo“. Na některých místech lze už nyní vidět mírnou korekci kontrastu, což znamená, že ne vše je tak průhledné, jak si Apple původně představoval – vše však z důvodu lepší čitelnosti. Dodám, že pokud se vám čistě průhledný design ikon nelíbí, stále můžete zachovat jejich barevnou verzi, a to jak tmavou, tak také světlou či barevně tónovanou – tedy to, co už známe z iOS 18.

Novinky (ne vždy) pro našince

V rámci prezentace se Apple často odkazoval na Apple Intelligence, bohužel, to pro našince tolik zajímavé není – abyste ji mohli využívat, museli byste ovládat angličtinu, prostředí telefonu musí být rovněž v angličtině. Pokud jste se tak těšili například na zajímavé funkce spojené s automatickým vyřizováním nevyžádaných hovorů na pozadí, musíme vás (alespoň prozatím) zklamat. Lze očekávat, že i přesto si některé funkce užijete – například vizuální inteligenci, kdy bude iPhone schopen ze screenshotu vyčíst důležité informace, obdobně jako to umí například nástroj Circle to Search od Googlu. V první betě se nám však tuto funkci nepodařilo vyzkoušet.

Co naopak můžete vyzkoušet už nyní, jsou novinky v aplikaci Zprávy – obdobně jako třeba v Messengeru si nově můžete s vybraným účastníkem vybrat vlastní pozadí, které bude dotvářet váš vztah. Ve skupinových konverzacích také uvidíte, kdo zrovna píše (ukazatel psaní + jméno), v těch stejných konverzacích můžete rovněž vytvářet ankety, které vám navíc iPhone sám doporučí založit.

Co myslíte, půjdeme ven?

Milovníky hudby možná zaujme i funkce AutoMix v aplikaci Hudba – pokud ji povolíte, aplikace bude (za pomocí AI) mixovat konec a začátek nové skladby tak, aby to znělo přirozeně a vy tak nečekali, než „naskočí“ váš další oblíbený song. Nově si navíc můžete na hlavní stránku připnout oblíbené umělce, playlisty, nebo klidně jen oblíbené skladby, abyste nemuseli zbytečně hledat, když přijde ta pravá nálada.