mobilenet.cz na sociálních sítích

Zlatá klec se otevírá: iOS 26.3 bude revolucí pro majitele konkurenčních wearables

Ioannis Papadopoulos
Zlatá klec se otevírá: iOS 26.3 bude revolucí pro majitele konkurenčních wearables
Fotografie: Ioannis Papadopoulos, mobilenet.cz
  • Nové možnosti jsou reakcí na Akt o digitálních trzích (DMA)
  • Výrazně jednodušší bude párování, vylepšení se dočkají také notifikace

Pověstný ekosystém Applu je mnohdy vyzdvihován jako jeden z hlavních důvodů, proč tolik uživatelů na světě propadlo kouzlu nakousnutého jablka. Schopnost cokoliv od Applu okamžitě propojit s dalšími produkty a používat v tandemu s důrazem na komfort i efektivitu má však také svou stinnou stránku: uzavřenost ekosystému. To se však postupně začíná měnit a s příchodem iOS 26.3 se dočkáme dalších zásadních změn.

Recenze Apple iPhone Air – Lepší, než jste si mysleli
Přečtěte si také

Recenze Apple iPhone Air – Lepší, než jste si mysleli

Aktualizace iOS 26.3 přinese v reakci na Akt o digitálních trzích (DMA) zásadní vylepšení, která ocení především majitelé nositelné elektroniky jiných značek. Apple pro ně zpřístupní dvě klíčové funkce:

  • Rychlé párování: Systém nově automaticky rozpozná kompatibilní příslušenství v okolí, například bezdrátová sluchátka. Podobně jako u AirPods se na displeji iPhonu či iPadu objeví vyskakovací okno, které umožní okamžité spárování bez zdlouhavého hledání v nastavení.
  • Interaktivní notifikace: Až doposud byla možnost odpovídat na zprávy přímo ze zápěstí v případě majitelů iPhonů výsadou Apple Watch. U konkurenčních hodinek (např. Huawei) jste si zprávu/notifikaci mohli pouze přečíst. S příchodem iOS 26.3 tato bariéra padá a uživatelé získají plnohodnotnou interakci i s produkty třetích stran.

Evropští zákazníci tak budou oproti těm americkým zvýhodněni, Apple tuto novinku z pochopitelných důvodů zavádí exkluzivně pro trh EU, aby splňoval požadavky DMA. Nejnovější iOS je aktuálně možné testovat ve verzi beta, finální verze se zmíněnými výhodami však bude uvolněna až v příštím měsíci.

Nasadí Apple opět čipy od Intelu? Je to možné, tvrdí Kuo
Přečtěte si také

Nasadí Apple opět čipy od Intelu? Je to možné, tvrdí Kuo

Kdy přesně se vydání iOS 26.3 dočkáme, zůstává s otazníkem, vycházet však můžeme z data vydání předešlých iOS XX.3. iOS 18.3 byl uveden v pondělí 27. ledna, iOS 17.3 v pondělí 22. ledna a iOS 16.3 v pondělí 23. ledna. Vzhledem k předešlým verzím iOS by tak mohlo uvedení iOS 26.3 připadnout na 26. ledna 2026.

Nový trend? Sdílení s iOS zjednodušuje i Huawei
Přečtěte si také

Nový trend? Sdílení s iOS zjednodušuje i Huawei

Je evidentní, že dříve neprostupné hradby „zlaté klece“ se pod tlakem legislativy pomalu bortí. Pro koncové uživatele se může jednat o vítanou změnu, která přináší svobodu volby bez zbytečných funkčních kompromisů. Bude zajímavé sledovat, zda tento vnější tlak Apple z dlouhodobého hlediska nepřiměje ke změně přístupu i u zařízení mimo Evropskou unii.

Apple, ,
Související články
Nejčtenější články
Diskuze ke článku
V diskuzi zatím nejsou žádné příspěvky. Přidejte svůj názor jako první.
Přidat názor

Nejživější diskuze