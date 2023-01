Samsung Galaxy Fold5 přepracuje konstrukci kloubu, zbaví se tak rýhy v displeji

Vedle samotného ohebného displeje je u takto vybavených telefonů ostře sledovaný i jeho pant, který umožňuje jeho otevírání. Musí být dostatečně pevný, dlouhodobě odolný a zároveň příjemný na používání. Vedle toho se Samsung rozhodl, že bude odolávat i vodě. Předchozí čtyři generace se tak výrobce držel osvědčené metody, které se někdy přezdívá „U pant“ a postupně ji vylepšoval.

Tato konstrukce však znamená, že mezi jednotlivými části je ve složeném stavu mezera a po otevření je viditelná rýha v místě skladu, což může být pro některé rušivé. Jak ale prozrazuje známý „únikář“ ve svém tweetu, v páté generaci už Samsung sáhne po jiné konstrukci ohybu. Podle tvaru se obvykle nazývá „kapka“ a korejský výrobce ji spíše označuje jako „činku“. Bez ohledu na jméno však umožňuje přitisknout obě části blíže k sobě, aniž by to bylo po otevření patrné.

Samsung Electronics plans to apply the "droplet" hinge structure to the Galaxy Z Fold 5. Samsung internally calls it a "dumbbell" hinge. Waterdrop hinge + waterproof is finally here.