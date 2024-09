Galaxy Z Fold Special Edition poprvé spatřen naživo. Co bude jinak?

Fotografie: Ioannis Papadopoulos, mobilenet.cz

Zatímco Galaxy Z Fold6 a Z Flip6 už jsou běžně k mání na pultech obchodů, očekávaný model pracovně označovaný jako „Ultra“ je stále velkou neznámou. Měl by být tenčí a lépe vybavený v oblasti fotoaparátu. Nyní máme díky serveru androidheadlines.com k dispozici i první fotografii.

Server označuje tento model jako Z Fold Special Edition bez čísla. Jeho zadní strana vypadá jako by byla z broušeného kovu, jiný je modul fotoaparátu, který výrazněji vystupuje z těla fotoaparátu, což by mohlo podporovat teorii o rozlišení až 200 megapixelů. Rozložený přístroj by měl mít tloušťku jen 4,9 mm, zavřený pak 10,6 mm, což je ještě méně, než uváděly předchozí spekulace, i tak je to pořád více, než kolik přinesla skládačka Honor Magic V3.