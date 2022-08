Fanoušek rozběhl na Galaxy Z Foldu4 systém Windows 10, ale jen naoko

Fotografie: Ioannis Papadopoulos, mobilenet.cz

Při pohledu na 7,6" displej Z Foldu4 napadlo youtubera Marka Spurrella, jak by asi telefon vypadal, kdyby na něm běžel operační systém Windows 10 a rozhodl se to vyzkoušet. Namísto toho, aby se však do v současnosti nejdražšího smartphonu z nabídky jihokorejského výrobce snažil nahrát samotný operační systém, rozhodl se využít potenciál launcherů.

Použil celkem dva launchery pro vytvoření dokonalé iluze – jeden na vnější a jeden na vnitřní displej. Na první pohled to tak vypadá, jakoby Z Fold4 skutečně poháněl systém Windows 10. Funkční je dokonce i nabídka Start nebo panel s rychlým nastavením. K této optické iluzi využil konkrétně Square Home launcher pro venkovní displej a Win-X Launcher, jenž běží na ohebném zobrazovacím panelu. Pokud tak vlastníte Z Fold4, ale klidně i některý ze starších Foldů, můžete si Windows 10 „vyzkoušet“ na vlastním smartphonu.