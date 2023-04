Samsung si pospíší. Čtveřici novinek představí zřejmě již koncem července

Fotografie: Petr Vojtěch, mobilenet.cz

Letní akce Unpacked ze strany Samsungu se tradičně koná v srpnu a nejinak by tomu mělo být letos. Server sammobile.com však přináší informace s odvoláním na blíže nespecifikovaný zdroj, že si jihokorejský výrobce letos lehce pospíší a důležitou představovací akci přesune do červencového termínu. Konkrétně se spekuluje o posledním týdnu prvního prázdninového měsíce, přičemž Samsung se zpravidla drží prostředku týdne. V tom případě přichází v úvahu 25., 26., nebo 27. červenec.

V letošním roce by mělo jít o opravdu velkou akci, která bude nabitá novinkami. V prvé řadě se bude pozornost stáčet na očekávané skládací modely Galaxy Z Fold5 a Galaxy Z Flip5. Doprovodit je má tabletová řada Galaxy Tab S9, která je velmi očekáváná, neboť má přinést například zvýšenou odolnost do standardních tabletů. Ani to však nebude konec novinek, protože se očekává představení i chytrých hodinek řady Galaxy Watch6, u nichž má Samsung navrátit designově přepracovanou otočnou lunetu.

Za možným urychlením představením ze strany Samsungu má stát fakt, že si jihokorejský výrobce uvědomuje sílící konkurenci. Především jde o skládací Pixel Fold, který se možná představí již v květnu a Samsung nechce nechávat zbytečně velký prostor pro to, aby například zájemci o nový telefon s ohebným displejem přeběhli ke konkurenci.

V tuto chvíli jde však o nepotvrzené spekulace a na oficiálním datum představení hned několika nových zařízení s logem Samsungu si budeme muset ještě pár týdnů počkat.