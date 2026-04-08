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Skládací novinky od Samsungu trhají rekordy. Překonaly legendární řadu Note10

Michal Pavlíček
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Skládací novinky od Samsungu trhají rekordy. Překonaly legendární řadu Note10
Fotografie: Ioannis Papadopoulos, mobilenet.cz
  • Řada Galaxy Z Fold8 se stala rekordní v rámci předobjednávek
  • Samsungu se letos daří s oběma prémiovými řadami v nabídce

Samsung zaznamenal se svou novou generací skládacích telefonů řady Galaxy Z Fold8 a Flip8 mimořádný úspěch. Na svém domácím trhu v Jižní Koreji dosáhl historického maxima v počtu předobjednávek, když se mu během pouhých sedmi dnů podařilo prodat 1,44 milionu zařízení. Pokořil tak dlouholetý rekord z roku 2019, který s 1,38 milionu předobjednaných kusů držela tehdy nesmírně populární řada Galaxy Note10. Přehledně o tom píše informátor vystupující pod přezdívkou Ice Universe (viz x.com).

Samsung Galaxy Z Fold8Samsung Galaxy Z Fold8Samsung Galaxy Z Fold8Samsung Galaxy Z Fold8Samsung Galaxy Z Fold8
Samsung Galaxy Z Fold8
Samsung Galaxy Z Fold8
Samsung Galaxy Z Fold8
Samsung Galaxy Z Fold8
Samsung Galaxy Z Fold8
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Největší zájem je o nový Samsung Galaxy Z Fold8

Zájem o novou generaci skládaček byl tak obrovský, že zákazníci v Jižní Koreji objednávali v průměru přibližně 140 zařízení za minutu. Nová řada, zahrnující modely Galaxy Z Fold8, Fold8 Ultra a Z Flip8, překonala nejen loňskou generaci Z Fold7 a Z Flip7 (1,04 milionu kusů), ale dokonce i letošní vlajkovou sérii klasických telefonů Galaxy S26, která zaznamenala 1,35 milionu předobjednávek.

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Hlavním tahounem celého prodejního úspěchu se stal model Galaxy Z Fold8, který se na celkovém počtu předobjednávek podílel zhruba ze 70 procent. Zákazníky zaujal především výrazně přepracovaný design s širším poměrem stran 4:3 a kompaktnejšími rozměry, díky kterým připomíná cestovní pas. Tento nový tvar se ukázal jako ideální pro konzumaci multimediálního obsahu a usnadnil používání vnějšího displeje.

Modelová řada Předobjednávky v Jižní Koreji Další informace
Galaxy Note 10 (2019) 1,38 mil. kusů Vrchol tradiční éry Note a jeden z nejvyšších rekordů předobjednávek Samsungu.
Galaxy S22 (2022) 1,02 mil. kusů Přebrání výhod řady Note do řady Galaxy S.
Galaxy S23 (2023) 1,09 mil. kusů Přednosti v podobě procesorů od Qualcommu.
Galaxy Z Fold5 (2023) 1,02 mil. kusů Poprvé řada Galaxy Z Fold překonává hranici 1 miliónu.
Galaxy S24 (2024) 1,21 mil. kusů Zvýšená poptávka díky Galaxy AI.
Galaxy Z Fold6 (2024) 0,91 mil. kusů Mezigenerační snížení poptávky.
Galaxy S25 (2025) 1,30 mil. kusů Nový rekord, značný úspěch varianty Ultra.
Galaxy Z Fold7 (2025) 1,04 mil. kusů Řada Z Fold se vrátila nad hranici 1 miliónu kusů.
Galaxy S26 (2026) 1,36 mil. kusů Nejlepší výsledek předobjednávek u řady Galaxy S.
Galaxy Z Fold8 (2026) 1,44 mil. kusů Aboslutní rekord předobjednávek u prémiových Samsungů.
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Čísla zároveň ukazují výrazný posun v nákupním chování zákazníků. Samsungu se s novými skládačkami podařilo oslovit mnohem širší publikum a polovinu kupujících tvořili zástupci mladší generace (mileniálové a Gen Z) a výrazně narostl také podíl ženských zákaznic. Úspěšný start na domácím trhu dává Samsungu silnou pozici pro dobré prodejní výsledky po celém světě.

x.com/UniverseIce,
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Diskuze ke článku
Frank McIntosh
Frank McIntosh
no jestli bude Z Fold8 trhák, a on už je, tak se rychle přidají ostatní výrobci, kteří budou nabízet skládačky s tímto netradičním formátem, a možná někdo zkusí i smartphone 🙂
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Jaroslav Paleček
Jaroslav Paleček
Ano, kdybych neměl co dělat s penězi, koupil bych si je. A to myslím teď ani není v rámci předobjednávky dvojnásobné úložiště zdarma. Když tak mě opravte.
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