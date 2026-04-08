Skládací novinky od Samsungu trhají rekordy. Překonaly legendární řadu Note10

Samsung zaznamenal se svou novou generací skládacích telefonů řady Galaxy Z Fold8 a Flip8 mimořádný úspěch. Na svém domácím trhu v Jižní Koreji dosáhl historického maxima v počtu předobjednávek, když se mu během pouhých sedmi dnů podařilo prodat 1,44 milionu zařízení. Pokořil tak dlouholetý rekord z roku 2019, který s 1,38 milionu předobjednaných kusů držela tehdy nesmírně populární řada Galaxy Note10. Přehledně o tom píše informátor vystupující pod přezdívkou Ice Universe (viz x.com).
Zájem o novou generaci skládaček byl tak obrovský, že zákazníci v Jižní Koreji objednávali v průměru přibližně 140 zařízení za minutu. Nová řada, zahrnující modely Galaxy Z Fold8, Fold8 Ultra a Z Flip8, překonala nejen loňskou generaci Z Fold7 a Z Flip7 (1,04 milionu kusů), ale dokonce i letošní vlajkovou sérii klasických telefonů Galaxy S26, která zaznamenala 1,35 milionu předobjednávek.
Hlavním tahounem celého prodejního úspěchu se stal model Galaxy Z Fold8, který se na celkovém počtu předobjednávek podílel zhruba ze 70 procent. Zákazníky zaujal především výrazně přepracovaný design s širším poměrem stran 4:3 a kompaktnejšími rozměry, díky kterým připomíná cestovní pas. Tento nový tvar se ukázal jako ideální pro konzumaci multimediálního obsahu a usnadnil používání vnějšího displeje.
|Modelová řada
|Předobjednávky v Jižní Koreji
|Další informace
|Galaxy Note 10 (2019)
|1,38 mil. kusů
|Vrchol tradiční éry Note a jeden z nejvyšších rekordů předobjednávek Samsungu.
|Galaxy S22 (2022)
|1,02 mil. kusů
|Přebrání výhod řady Note do řady Galaxy S.
|Galaxy S23 (2023)
|1,09 mil. kusů
|Přednosti v podobě procesorů od Qualcommu.
|Galaxy Z Fold5 (2023)
|1,02 mil. kusů
|Poprvé řada Galaxy Z Fold překonává hranici 1 miliónu.
|Galaxy S24 (2024)
|1,21 mil. kusů
|Zvýšená poptávka díky Galaxy AI.
|Galaxy Z Fold6 (2024)
|0,91 mil. kusů
|Mezigenerační snížení poptávky.
|Galaxy S25 (2025)
|1,30 mil. kusů
|Nový rekord, značný úspěch varianty Ultra.
|Galaxy Z Fold7 (2025)
|1,04 mil. kusů
|Řada Z Fold se vrátila nad hranici 1 miliónu kusů.
|Galaxy S26 (2026)
|1,36 mil. kusů
|Nejlepší výsledek předobjednávek u řady Galaxy S.
|Galaxy Z Fold8 (2026)
|1,44 mil. kusů
|Aboslutní rekord předobjednávek u prémiových Samsungů.
Čísla zároveň ukazují výrazný posun v nákupním chování zákazníků. Samsungu se s novými skládačkami podařilo oslovit mnohem širší publikum a polovinu kupujících tvořili zástupci mladší generace (mileniálové a Gen Z) a výrazně narostl také podíl ženských zákaznic. Úspěšný start na domácím trhu dává Samsungu silnou pozici pro dobré prodejní výsledky po celém světě.
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