Takhle vypadá opravdové 5G. Americký T-Mobile dosahuje rychlosti 4,3 Gb/s

Fotografie: Ondřej Pohl, mobilenet.cz

Zavádění technologie 5G u českých operátorů úspěšně pokračuje, stejně tak se tato technologie rozšiřuje i do levnějších telefonů. Mohlo by se zdát, že v tomto ohledu nijak nezaostáváme za zbytkem světa, jako se to stalo například u sítí 3G. Ale naši pravidelní čtenáři a techničtěji zaměření vědí, že 5G je jen souhrnné označení pro řadu přenosových technologií, které se od sebe mohou vzájemně velice lišit.

Zatímco v Česku se používá NSA (non-standalone architercture), která běží na starších LTE sítích, v USA se naplno posunují schopnosti 5G SA sítí. Americký T-Mobile v posledních několika letech dosáhl působivého pokroku. Bez mmWave dosáhl rychlosti stahování až 3,3 Gb/s. Nyní tvrdí, že s využitím mmWave, které pracuje na rádiových pásmech od 24 GHz až po 40 GHz, může jeho 5G SA poskytovat neuvěřitelných 4,3 Gb/s pro stahování.

Pro ilustraci uveďme, že jde asi o poloviční rychlost teoretického maxima anebo také polovina toho, co dokážou nabídnout čeští poskytovatelé na pevném optickém připojení. Technologie 5G mmWave by měla podle informací z letošního jara zamířit i do Česka. Nestane se tak ale dříve než v roce 2025.