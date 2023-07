Google si patentoval automatické přepínání do letového módu

Fotografie: John McArthur, unsplash.com

Letový mód neboli tzv. „flight mode“ je nezbytnou výbavou dnešních telefonů. Jeho aktivací v jednom kroku odpojíte všechny bezdrátové technologie, jako je přístup k mobilní síti, Wi-Fi a další. Telefon tak aktivně nevysílá žádné elektromagnetické záření, které by mohlo ohrožovat avioniku na palubě letadla. Má to však jednu důležitou podmínku – nesmíte ho zapomenout ručně aktivovat.

Podle patentu zveřejněného na wipo.int to vypadá, že Google plánuje někdy v budoucnu do telefonů s Androidem zahrnout funkci, která by mohla tento krok zautomatizovat. Má jít o technologii, která rozpozná, kdy cestující nastoupí do letadla, a automaticky přepne jejich chytré telefony, notebooky a tablety do režimu letu.

K rozpoznání využije telefon řadu senzorů.

Patentovaná technologie podporuje aktivace různých bezdrátových připojení, například Bluetooth a Wi-Fi. Inteligentně upravuje nastavení Wi-Fi na základě kvality sítě a zaručuje spolehlivé připojení. Pro zachování životnosti baterie se může po určité době automaticky odpojit. Jakmile cestující vystoupí, technologie plynule přepne zařízení zpět do normálního režimu, znovu aktivuje mobilní připojení a obnoví standardní nastavení. Díky inteligentnímu přizpůsobení leteckému prostředí slibuje tato technologie pohodlnější a příjemnější zážitky během letů.