Lufthansa od léta umožní bezplatné zasílání zpráv na dálkových letech

Německý národní letecký dopravce Lufthansa, jenž obsluhuje přes 200 destinací v Evropě, Asii, Africe a Americe, v tiskové zprávě oznámil, že od léta bude nabízet neomezené bezplatné zasílání zpráv i na mezikontinentálních letech. Cestující budou moci během letu posílat a přijímat libovolný počet zpráv, a to včetně fotografií na vlastním chytrém telefonu nebo tabletu bez ohledu na cestovní třídu.

Coming in summer: free messaging on all Lufthansa long-haul flights 📲

Passengers will be able to send and receive any number of messages, regardless of their travel class.

Read more on https://t.co/aWSU0AoeRF pic.twitter.com/xIIAbaCh3W