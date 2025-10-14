Šíří se to jako nemoc. „Tekuté sklo“ nasazuje i Vivo

I když grafické efekty pojmenované „Liquid Glass“ neboli tekuté sklo zaznamenaly po svém příchodu v iOS 26 smíšené reakce, pro ostatní výrobce to neznamená, že by s napodobováním tohoto prvku nějak otáleli. Čínský výrobce chytrých telefonů Vivo se ve své nejnovější aktualizaci operačního systému OriginOS 6 inspiroval designovým jazykem Applu. OriginOS 6, který byl představen tento týden, má stejný vzhled zaoblených tlačítek a průsvitného skla jako iOS 26. Výrobce to samozřejmě takto neoznačuje.
V ukázkovém videu je na smartphonu Vivo vidět rozhraní, které by se dalo snadno zaměnit za iOS 26. Jsou tu hodiny, ovládací centrum, ikony typického tvaru, skleněná zaoblená tlačítka, průsvitné složky aplikací a dokovací panel, průsvitná oznámení a dokonce i tapety, které se mění s efektem 2D na 3D podobně jako prostorové scény od Applu. Líbí se vám to více než u Applu, nebo je obojí stejně otřesné? Názory se mezi uživateli radikálně liší.
Vliv designu Liquid Glass se nedá popřít, i když Vivo při popisu operačního systému zmiňuje vodu. „S OriginOS 6 je každé přejetí prstem, posunutí a klepnutí plynulé jako nikdy předtím. Žádné prodlevy. Žádné zadrhávání,“ stojí marketingových materiálech k nové verzi operačního systému, který má být podle výrobce stejně plynulý, jako když teče voda.