Android coby operační systém pro počítače? Google chystá Aluminium OS

Zatímco u telefonů a tabletů je Android dobře etablovaný systém, u notebooků a stolních počítačů se Google stále hledá. Původní myšlenka, že by Android mohl obsloužit i váš desktop byla příliš ambiciózní a navíc se kryla s neúspěchem Windows 8, kdy uživatelé nepříliš dobře reagovali na změnu toho, na co si u svých stolů za ta léta navykli. Kompromisem byl Chrome OS, který udělal kariéru v levných hybridních zařízeních, které jsou zejména v USA využívány k výuce, ale to je asi tak vše.
A i když se Google snaží, například nabídnout Chrome OS Flex jako alternativu pro majitele starších počítačů, stále to není ono, co se tržního podílu týče. Proto neustále probleskují informace o tom, jak bude třeba Chrome OS reformovat. První zmínky o sloučení s Androidem jsou staré už deset let, mezitím bylo populární spekulovat o projektu Fuchsia, ze kterého se nakonec vyklubalo jen akademické cvičení. Aby to nebylo tak jednoduché, nezávisle na tom ještě zkouší Android nebo jeho nadstavby tzv. Desktopový mód (například Samsung Dex), který ale taky žádnou revoluci neudělal.
Nové kolo spekulací rozvířil pracovní inzerát, kterého si všimli redaktoři serveru Android Authority (androidauthority.com). Pozice pojmenovaná jako Senior Product Manager pro Android, Laptopy a Tablety zní naprosto nezáživně, ale důležitý detail se ukrývá v detailu pozice, která zahrnuje „práci na novém operačním systému Aluminium založeném na Androidu“.
To je poměrně specifická informace. Další informace ukazují, že je systém vystavěn kolem umělé inteligence Gemini a na rozdíl od ChromeOS bude chtít obsadit i segment dražších počítačů. Ze staršího operačního systému byste ale měli dostat možnost bezplatného přechodu, pokud to váš hardware dovolí. Oba dva systémy budou určitě nějakou dobu fungovat vedle sebe a je dokonce možné, že pod stejným, nebo jen mírně odlišným názvem – Aluminium zní spíše jako interní označení.
Otázkou je, kdy a jestli se tohoto systému dočkáme. Nebylo by překvapením, kdyby stejně jako spousta dalších projektů skončil jen jako další slepá ulička. V opačném případě by jako nejbližší termín připadalo v úvahu uvedení Androidu 17, který je naplánován přibližně na polovinu příštího roku.