Apple údajně odkládá vylepšenou Siri AI

Známý analytik a novinář Mark Gurman, jenž už v minulosti mnohokrát přinesl přesné informace o produktech připravovaných v Cupertinu, ve svém newsletteru Power On pro Bloomberg informoval o tom, že podle jeho informací sice Apple stále plánuje vylepšit hlasovou asistentku Siri o schopnější umělou inteligenci, ale bude v tom mít zpoždění. Stát za nimi mají technické problémy.

JUST IN: Apple’s long-promised AI overhaul for the Siri digital assistant is facing last-minute engineering and software bugs, threatening to postpone or limit its release, sources tell me. https://t.co/oTcqJWyUjt