Google vyhlásil svatou válku „AI deepfakes“, síly spojil s OpenAI i NVIDIA

Během aktuálně probíhající vývojářské konference Google I/O představil technologický gigant poměrně zásadní bezpečnostní novinku, která si klade za cíl efektivně bojovat s nekontrolovaným šířením skrytého obsahu generovaného umělou inteligencí. V běžném digitálním životě se totiž stále častěji setkáváme se situacemi, kdy při vyhledávání informací na internetu narážíme na výstupy, jako jsou obrázky či videozáznamy, které působí natolik fotorealistickým dojmem, že běžný uživatel nemá sebemenší šanci rozpoznat, zda se dívá na skutečný autentický záběr, nebo na pouhý produkt pokročilých algoritmů. A právě s tímto problémem se nyní Google rozhodl zatočit.
Zástupci společnosti se pochlubili působivou statistikou, podle níž je dnes díky technologii SynthID, což je speciální metoda pro vkládání neviditelných digitálních vodoznaků vyvinutá ve spolupráci s divizí Google DeepMind, úspěšně označeno již více než 100 miliard videí. Tím však snahy Googlu nekončí a v úzké kombinaci s celosvětovým standardem C2PA pro ověřování původu a autenticity obsahu bude nově možné detekovat AI generovaná data přímo na úrovni samotného internetového prohlížeče. Google tak dnes oficiálně potvrdil, že plná podpora pro SynthID i verifikaci C2PA se stane nativní součástí prohlížeče Google Chrome, který tak bude uživatele v reálném čase varovat před případnými podvrhy.
Tento krok navíc nezůstane izolovaným pokusem jednoho technologického hráče. K implementaci a aktivnímu využívání technologií SynthID a C2PA se totiž oficiálně zavázali i další klíčoví technologičtí partneři, mezi nimiž nechybí taková jména jako NVIDIA, OpenAI, jihokorejské Kakao (velmi oblíbená sociální platforma) nebo populární hlasová platforma ElevenLabs. S trochou nadsázky tak lze konstatovat, že se globální internetový prostor stává díky této široké koalici alespoň o něco transparentnějším a bezpečnějším místem pro život.