Data místo minut. O2 se pochlubilo čísly za rok 2025

Rok 2025 potvrdil zásadní proměnu mobilních sítí i chování uživatelů. Podle ročních statistik operátora O2 dál prudce roste spotřeba mobilních dat, posiluje role 5G a zároveň narůstá aktivita kybernetických podvodníků. Vánoční období pak tradičně nabídlo zajímavý pohled na zařízení, která Češi nejčastěji aktivují.
Vánoce ve znamení 5G a iPhonů
Během vánočního období od 23. do 26. prosince se do sítě O2 připojilo téměř 81 tisíc nových zařízení. Více než dvě třetiny z nich tvořily 5G telefony, což potvrzuje, že pátá generace mobilních sítí se stává standardem. Zbylá třetina připadla na 4G zařízení.
Nejčastěji aktivovaným telefonem byl Apple iPhone 17 Pro. Mezi dalšími populárními modely se objevily iPhone 15, Xiaomi Redmi Note 14 a 14 5G nebo Samsung Galaxy A56 5G a Galaxy S24 5G. U tabletů dominovaly modely Lenovo Idea Tab 11 5G, Lenovo Tab M11 a nová generace iPadů.
Spotřeba dat dál roste
Hlavním tahounem provozu jsou každopádně mobilní data. Od roku 2020 do roku 2025 vzrostla celková spotřeba dat v síti O2 více než pětinásobně. Zákazníci dnes v mobilních tarifech využívají v průměru 19 GB dat měsíčně. Rozdíly jsou přitom patrné podle používané technologie. Majitelé 5G telefonů spotřebují v průměru kolem 25 GB měsíčně, zatímco uživatelé 4G zařízení zhruba 14 GB. Vyšší spotřeba jde i ruku v ruce s rychlejším připojením, streamováním videa a širším využíváním cloudových služeb.
O2 Connect mění využívání tarifů
Na růstu datového provozu se výrazně podílí také služba O2 Connect, kterou operátor představil letos na jaře. Umožňuje připojit k jednomu mobilnímu tarifu další zařízení pomocí bezplatné SIM karty – typicky tablet, chytré hodinky nebo další nositelnou elektroniku.
„U zákazníků, kteří si připojili další zařízení přes O2 Connect, vidíme výrazný nárůst jejich spokojenosti se službou. U některých tarifů vzrostla spotřeba dat dokonce o 40 %,“ říká Silvia Cieslarová, ředitelka mobilních služeb v O2.
Kybernetické hrozby na vzestupu
Zásadním tématem roku 2025 zůstává bezpečnost. Služba O2 Security ochránila uživatele před 4,4 miliardami online hrozeb, což představuje meziroční nárůst o 10 %. Výrazně přibylo zejména podvodných SMS a falešných webových domén. Zákazníci během roku nahlásili na bezpečnostní linku 7726 více než 1,2 milionu podvodných zpráv. Díky tomu bylo zablokováno téměř 7 tisíc podvodných domén. Největší nárůst podvodů přišel tradičně v listopadu a prosinci.
Specifickým problémem je i podvržené volání, takzvaný spoofing. V roce 2025 bylo zablokováno celkem 7 milionů těchto pokusů. Absolutní rekord padl 15. prosince, kdy bylo během tří hodin zablokováno více než 166 tisíc podvržených volání. „Nejvíce lidé nahlašují SMS s podvodem přes sociální sítě s obsahem ‘Ahoj mami, mám nové číslo, ztratil jsem telefon.’ a mnoho podobných alternativ. Za den nám zákazníci předali i přes 100 takových zpráv,” uzavírá Petr Molinek, bezpečnostní expert O2.