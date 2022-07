HarmonyOS 3.0 klade důraz na soukromí uživatelů i jejich komfort

Fotografie: Ioannis Papadopoulos, mobilenet.cz

Proprietární operační systém HarmonyOS, který pohání nejen smartphony, ale také tablety, chytré hodinky, infotainment automobilů a celou řadu elektrospotřebičů do chytré domácnosti (které jsou však u nás stejně jako vozidla s HarmonyOS nedostupné), byl dnes představen ve verzi HarmonyOS 3.0. Nejnovější verze HarmonyOS, který má momentálně využívat více než 300 milionů zařízení, odhalil výrobce na stránkách huawei.com spolu s novým tabletem Huawei MatePad Pro 11. Čím je zajímavý?

Jednou z oblastí, na kterou se čínský výrobce zaměřil, jsou widgety. Ty lze nyní velmi snadno zobrazit v různých podobách, ať už jde o kruh, čtverec, obdélník či jiné tvary. Stejně tak je možné skládat widgety jeden přes druhý.

Další praktickou vychytávkou je možnost připojení dvou sluchátek k jednomu telefonu, což je funkce, kterou lze ocenit například při cestování letadlem, vlakem, autobusem apod. s partnerem či dětmi.

Za užitečnou lze považovat rovněž funkci monitorování, jak dlouho jednotlivé aplikace využívaly přístup k lokaci, mikrofonu, fotoaparátu, souborům či kontaktům. Uživatelé si následně budou moci prohlédnout graf a případně oprávnění odebrat. Aplikacím, kterým uživatelé nedůvěřují, pak může být udělen přístup k (imaginární) složce s fotografiemi, jež bude ve skutečnosti prázdná, či třeba SMS zprávám, kde však rovněž nic nebude.

Systém myslí také na soukromí při sdílení fotografií. Uživatelé tak mohou například odstranit údaje o lokaci i času pořízení. Stejně tak je možné automaticky rozmazat u screenshotů telefonní čísla, adresy a podobně.

Ve srovnání s HarmonyOS 2.0 výrobce vylepšil také multitasking. Čas spuštění aplikací má být nově kratší, stejně tak má být využíváno méně energie, což znamená delší výdrž.

Velký důraz byl kladen rovněž na tzv. „Super Device“, tedy možnosti několika zařízení spolupracovat společně, kdy je středobodem ekosystému smartphone. Uživatelé mohou mít snadný přehled o tom, která zařízení jsou připojena. Takto lze například přetažením snadno začít vysílat hudbu z chytrých hodinek do sluchátek nebo obraz z MateBooku do kompatibilního monitoru. Přitom není potřeba, aby byla zařízení připojena do stejné Wi-Fi sítě. Takto je možné třeba také spustit aplikaci na obrazovce infotainmentu vozu s HarmonyOS 3.0.

Do prvních zařízení se nový HarmonyOS 3.0 podívá v září tohoto roku, seznam podporovaných zařízení ani přesný jízdní řád však prozatím výrobce nezveřejnil.