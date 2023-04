Vyhrajte Honor Magic5 Pro v naší nové soutěži!

Fotografie: Ioannis Papadopoulos, mobilenet.cz

Jak už od nás víte, dnes startuje mobilecast #special, tentokrát na vlně s Honorem. Ten přednedávnem představil svoji vlajkovou loď pro rok 2023, model Magic5 Pro. Není třeba dlouze debatovat o výbavě, jedná se o funkcemi našlapanou bestii, ovšem také o designovou jednohubku. Telefon již delší dobu testujeme a právě dnes vám o něm v rámci mobilecastu #special řekneme vše.

Abychom vám sledování zpříjemnili, přímo v rámci mobilecastu #special padne soutěžní otázka. Pokud na ni budete znát odpověď, stačí ji zanést do formuláře zde v článku a rázem se zařadíte do slosování právě o Honor Magic5 Pro, jehož standardní cena na tuzemském trhu činí 30 tisíc korun. A to už je pořádná motivace, co myslíte?

Ceníme si našich věrných fanoušků, pokud budete mobilecast #special sledovat naživo, tedy dnes od 15:00 hod. a odpovíte v rámci jeho konání, budete do soutěže zařazeni hned 2×. Je to malé poděkování za to, že nás sledujete naživo. Pořadem vás bude provázet naše osvědčené duo v podobě Ioannise Papadopoulose a Petra Vojtěcha.

Jak hrát a vyhrát?

Budeme rádi za odběr na našem YouTube kanále! Sledujte mobilenet.cz a Honor na Instagramu. Dnes, tedy v úterý 25. 04. 2023 od 15:00 hod. sledujte živě na náš pořad mobilecast na našem YouTube kanále, nebo přímo v článku na mobilenet.cz. V rámci pořadu vyhlásíme soutěžní otázku. Kdo nestihne živý přenos, na YouTube bude k dispozici, jako vždy, i záznam. Svou odpověď na soutěžní otázku vyplňte do formuláře (zde v článku). Pokud to stihnete v průběhu živého vysílání mobilecastu #special, zapíšeme vás do slosování dvakrát, budete tak mít mnohem vyšší šanci vyhrát. Je to odměna za to, že nás sledujete živě. Počkejte si na slosování a vyhlášení vítěze, který bude kontaktován také e-mailem.

Soutěž probíhá od 25. 4. 2023 15:00 hod. do 5. 5. 2023 23:59 hod. Nezapomeňte si pročíst také kompletní kompletní pravidla soutěže, která naleznete zde. Správnou odpověď hledejte na stránkách společnosti Honor

Soutěžní formulář

