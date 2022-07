CEO Huawei zveřejnil první videopohled na HarmonyOS 3.0

CEO společnosti Huawei, Richard Yu, zveřejnil první ukázku chystaného operačního systému HarmonyOS 3.0, jehož představení bychom se měli dočkat v následujících dnech. V krátkém videu můžeme zahlédnout styl ikonek i podobu skrolování mezi widgety. Zajímavě vypadají také podlouhlé složky či pěkně animovaná tlačítka v horním panelu. Stejně jako v minulosti lze očekávat, že bude klást čínská společnost velký důraz na propojení s ostatními chytrými zařízeními v duchu 1 + 8 + N.

Mr Yu shared little hint of new HMOS3 pic.twitter.com/9zpTqa5BNz