Huawei FreeBuds 5 jsou dlouho očekávaným nástupcem FreeBuds 4, která nejen já považuji za jedny z nejpovedenějších peckových sluchátek vůbec. Novinka přináší vylepšený režim ANC, lepší zvuk i mnohem praktičtější nabíjecí pouzdro. Bohužel je tu i jedna věc, která může od nákupu odradit. A ne, cena to tentokrát není.

Čas od času se nám do redakce dostanou sluchátka, která zaujmou už designem. Výrobci TWS sluchátek se zkrátka „zuby nehty“ snaží nastolit nový trend a odlišit se od Applu, který šílenství s TWS sluchátky odstartoval. Daří se to například značce Nothing se sluchátky Ear, viz Ear (stick).

Pozadu však nechce zůstat ani Huawei, v jehož nabídce se nově objevují FreeBuds 5. I přestože vychází z mých velice oblíbených FreeBuds 4, po stránce designu se „utrhla ze řetězu“. Zda jim to přičte body k dobru, to odhalí dnešní recenze.

Technické parametry Huawei FreeBuds 5

Rozměry pouzdra 66,6 × 50,1 × 27,3 mm Rozměry sluchátek 32,4 × 17,6 × 22,8 mm Hmotnost pouzdra/sluchátka 45/5,4 gramů ANC ano Dynamický měnič 11 mm, dvojitý magnet Bezdrátové nabíjení ano, Qi Rychlonabíjení ano, za 5 minut až 2 hodiny poslechu Výdrž poslech bez/s ANC 5/3,5 hodiny hodin Výdrž celková (s pouzdrem)/s ANC 30/20 hodin Certifikace odolnosti sluchátek/pouzdra IPX4 Komunikace (profily) Bluetooth 5.2 Kodeky AAC, LDAC Cena cca 3 500 Kč

Obsah balení: roztrhat a vyhodit

V poměrně malé prodejní krabičce naleznete kromě nabíjecího pouzdra s vloženými sluchátky také USB-C kabel pro napájení a základní dokumentaci. Vzhledem k typu sluchátek překvapí, že v balení nejsou nástavce do uší. Ty lehce zvětší jejich rozměr, lépe tak sednou do větších uší. Jak je zvykem, hledat nemusíte adaptér do sítě. Chtěli byste obal na nabíjecí pouzdro? Pokud sluchátka objednáte z oficiálního e-shopu Huawei, dostanete jej rovněž zdarma.

Líbilo se nám s obalem zdarma (při nákupu na e-shopu)

Konstrukční zpracování: tak trochu „mazec“

Zatímco Nothing Ear (stick) nás šokovala designem nabíjecího pouzdra, přičemž samotný design sluchátek je víceméně typický (tedy až na částečně průhlednou konstrukci), u FreeBuds 5 je to spíše naopak. Pouzdro jako takové sice zaujme také, vypadá jako zploštělé vajíčko, ovšem to není nic ve srovnání s designem samotných sluchátek. Vzhled se velmi těžce popisuje a vlastně i velmi špatně hodnotní. Oproti předchozí generaci se Huawei vydal zcela jinou cestou, někomu může design připomínat náušnici, někomu něco trochu více hanlivého. Řekněme produkt vašeho nosu při rhinitidě (konkrétnější raději nebudu).

Jedno je jisté, zatímco FreeBuds 4 byla bez problému unisexovým produktem, u FreeBuds 5 si tím už tolik jistý nejsem. Mé tvrzení podporuje i fakt, že na produktových snímcích jsou FreeBuds 5 primárně v uších žen. Je to škoda, protože v uších drží opravdu velmi dobře. Když už hodnotím design, dovolím si malé přirovnání. Naposledy jsem byl designem sluchátek takto šokován v případě Samsung Galaxy Buds Live, která vypadala jako roztomilé fazolky. FreeBuds 5 vypadají jako dvě nafouklé fazolky vedle sebe, ovšem zda jsou stále roztomilá, to už si tvrdit netroufnu. Zachována však zůstala „pecková“ konstrukce i ovládání pomocí dotyků. Osobně oceňuji, že skrze sluchátka lze regulovat i hlasitost.

Design je vše, jen ne klasický.

Rozměry sluchátek činí 32,4 × 17,6 × 22,8 mm a jedno sluchátko váží příjemných 5,4 gramů. Nepatří mezi nejlehčí, ovšem problém to není. Sluchátka jsou odolná základně dle IPX4. To znamená, že jarní deštík či pot je nerozhází, ovšem do vody je neberte. Stejně tak se nehodí na pláž, proti prachu a dalším nečistotám odolná nejsou.

Sluchátka pořídíte hned ve třech barvách, kdy se kromě barvy sluchátek mění i barva nabíjecího pouzdra. Vybrat si můžete mezi Ceramic White (leskle bílá), Coral Orange (korálově oranžová) a Frost Silver, což je alternativa ke světle šedé. Námi testovaná verze Frost Silver je asi nejumírněnější, jsme rádi, že u této varianty (a Coral Orange) je nabíjecí pouzdro matné, sluchátka jsou pak lesklá ve všech případech.

Na přední straně pouzdra je notifikační LED, která dokáže svítit červeně, oranžově či bíle a znázorňuje jak nabíjení, tak stav baterie. Na jeho těle dále je USB-C pro nabíjení a párovací tlačítko. Pouzdro se otevírá trochu netypicky, sluchátka jsou poté uložená na výšku, díky čemuž jsou z 90 % viditelná, což usnadňuje jejich vyjmutí. Uvnitř pouzdra je asi jen 10 % těla sluchátek, kde se nachází nabíjecí piny. Magnety drží sluchátka uvnitř pouzdra parádně, pouzdro jako takové hodnotím velmi pozitivně.

Líbilo se nám povedené nabíjecí pouzdro

více barevných variant

vcelku lehká

skrze sluchátka lze regulovat hlasitost

Nelíbilo se nám design je velmi specifický

Výdrž a nabíjení: dobré i špatné

Huawei uvádí, že celková výdrž baterie může činit až 30 hodin, samozřejmě ve spolupráci s nabíjecím pouzdrem a vypnutým ANC. Sluchátka na jedno nabití zvládnou až 5hodinový poslech, opět s vypnutým ANC, pouzdro tedy sluchátka dobije hned 5×. Pokud vás zajímá výdrž s aktivním ANC, na jedno nabití zvládnou sluchátka 3,5 hodiny poslechu a s nabíjecím pouzdrem celkem 20 hodin. Už během 5 minut v nabíjecím pouzdru vydrží sluchátka až 2 hodiny poslechu (1 hodina a 10 minut s ANC), což je velmi slušné.

Z 0–100 % se sluchátka dobijí za 20 minut, což je špičkový výsledek, pouzdro s vloženými sluchátky asi za 55 minut. Nechybí ani bezdrátové nabíjení pouzdra, v takovém případě však počítejte s nabíjením o délce zhruba 3,5 hodiny, což je dost tristní. Pro úplnost dodáme, že každé sluchátko je vybaveno akumulátorem o velikosti 42 mAh, pouzdro má baterii s kapacitou 505 mAh.

Líbilo se nám rychlé nabíjení

slušná celková výdrž

bezdrátové nabíjení

Nelíbilo se nám bezdrátové nabíjení je velmi pomalé

výdrž s aktivním ANC je spíše průměrná

Funkce a zvuk: napěchované pecky

Huawei bezdrátová sluchátka umí a FreeBuds 5 jsou toho dalším důkazem. I přestože se jedná o pecky, nechybí jim ANC. Překvapení to není, ANC uměla i FreeBuds 4, která dodnes považuji za jedny z nejpovedenějších peckových sluchátek. ANC jako takové aktivujete klepnutím a přidržením levého/pravého sluchátka, nemusíte ani spouštět aplikaci Huawei AI Life, která je zdarma dostupná pro iOS i Android.

Aplikace však umožní nastavit více režimů ANC, k dispozici je režim Dynamický (ten upravuje intenzitu ANC na základě okolních ruchů), Pohodlné (málo hlučná místa) a Obecné (pro rušná místa). Okolní ruchy sluchátka monitorují díky třem mikrofonům na každém ze sluchátek.

Osobně mohu potvrdit, že ANC funguje a na poměry pecek docela dobře. Ruchy ruší lépe než FreeBuds 4, stále se však z logických důvodů nemohou rovnat s over-ear či špuntovými sluchátky, která už z podstaty eliminují ruchy lépe. Přesto nejde o funkci jen tak do počtu a například při cestě MHD skutečně ANC pomáhá.

Sluchátka hrají parádně.

Sluchátka jsou osazena 11mm dynamickými měniči s dvojitými magnety a využívají algoritmus DNN. FreeBuds 5 se pyšní i certifikací Hi-Res a nabízí adaptivní ultraširokofrekvenční ekvalizér. Sluchátka se přizpůsobí vašim uším a zesilují proudění vzduchu, zároveň snižují odpor membrány při vibracích zvuku. Díky tomu je dosaženo poměrně výrazných basů, opět s přihlédnutím na typ konstrukce. Basy jsou výraznější než u Nothing Ear (stick) se stejnou konstrukcí. Podporují navíc kromě kodeku AAC i LDAC s přenosovou rychlostí až 990 kbps.

Samozřejmě nechybí funkce detekce nošení (kterou lze vypnout v nastavení), jež funguje v rámci iOS i Androidu. Skrze aplikaci lze sluchátka najít, pokud například zapadnou, lze jim aktualizovat firmware a přizpůsobit ekvalizér (Zvýraznění basů, Zvýraznění výšek, Zvýraznění hlasu, případně si ekvalizér můžete přizpůsobit manuálně). Díky AI lze využít i funkci HD hovorů, kdy umělá inteligence v reálném čase vylaďuje čistotu projevu. Protistrana si kvalitu spojení a zvuku pochvalovala. Aktivovat lze i funkci Nízkého zvukového zpoždění, což se bude hodit hlavně náruživým hráčům. FreeBuds 5 nepodporují režim propustnosti, ovšem vzhledem k typu konstrukce je to víceméně jedno. Chválíme možnost plynulého přepínání mezi dvěma spárovanými zařízeními. Sluchátka můžete spárovat s mobilem a notebookem a průběžně zařízení měnit, přičemž reprodukují zvuk vždy toho zařízení, které aktuálně používáte. Pokud chcete, v nastavení AI Life můžete vybrat zařízení, ke kterému se sluchátka budou připojovat prioritně.

Co se týká ovládání, jak už jsme zmínili, sluchátka se ovládají dotyky, přičemž v aplikaci si je můžete přizpůsobit, avšak jen částečně. Ve výchozím nastavení patří dvojité klepnutí Play/Pause, při hovoru slouží pro přijetí hovoru/ukončení probíhajícího hovoru. Klepnutí a přidržení patří odmítnutí hovoru, případně zapnutí/vypnutí ANC. Hlasitost poté nastavujete swajpnutím nahoru či dolu. Bohužel chybí funkce pro jedno klepnutí. Pokud chcete dotyky ovládat i možnost přeskakování skladeb (tam či zpět), musíte přenastavit dvojité klepnutí, čímž ovšem přijdete o možnost Play/Pause. To mi přijde trochu nelogické a doufáme, že to spraví aktualizace.

Kvalita zvuku je na velmi dobré úrovni, nastavení basů je velmi příjemné, stejně jako středy a výšky. Zvuk nepůsobí plechovým dojmem a při přímém srovnání s FreeBuds 4 a Nothing Ear (stick) jsou FreeBuds 5 o krok dále. Chtělo by se říci: o pořádný kus dále...

Líbilo se nám velmi kvalitní zvuk

ANC

podpora kodeku LDAC

detekce nošení

Nelíbilo se nám chybí režim propustnosti

ovládání pomocí dotyků nelze kompletně přizpůsobit

Zhodnocení a závěr: nebudou to mít snadné

Přiznám se, na FreeBuds 5 jsem se hodně těšil, protože jsem spokojeným uživatelem FreeBuds 4. Dočkal jsem se lepšího zvuku a ANC i velmi povedeného nabíjecího pouzdra, ovšem přišlo také zklamání z designu, který už není tak univerzální, naopak je dost výrazný a poutající pozornost. Bohužel ale ne v dobrém smyslu slova. Osobně bych si sluchátka pořídil takříkajíc na doma, protože hrají skvěle, ale za design bych se venku zřejmě trochu styděl.

Je to názor subjektivní, pokud se vám sluchátka na první pohled líbí, neváhejte. Dostanete totiž funkcemi napěchované pecky, které navíc skvěle hrají. Cena je nastavena rozumně, a to na 3 799 Kč, pokud navíc nakoupíte do 27. dubna, můžete ušetřit dalších 10 % a získat pouzdro zdarma.

Foto: Martin Fajmon, mobilenet.cz