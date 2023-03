Ohebný Honor Magic Vs má v Evropě velký potenciál, uvedl evropský prezident Honoru

Fotografie: Petr Vojtěch, mobilenet.cz

V rámci veletrhu MWC 2023 jsme měli příležitost zúčastnit se skupinového interview s evropským prezidentem společnosti Honor, Tony Ranem, kde padly dotazy na růst značky, novou řadu Magic5, ale třeba i ohebné telefony. Co zajímavého jsme se od evropského prezidenta, který pracuje u společnosti Honor již od roku 2015, dozvěděli?

Stabilní růst značky, spolupráce s operátory i ohebná budoucnost

Tony Ran během rozhovoru vyjádřil nadšení ze stabilního růstu značky Honor v České republice, kde měla v roce 2022 významně posílit svou pozici a se stabilním růstem počítá i v letošním roce. Nejúspěšnější období pro značku během loňského roku pak byly vánoční svátky, kdy zákazníci nakupovali dárky pro své drahé.

Velmi úspěšně však hodnotí loňský rok také z hlediska rozšíření spolupráce s mobilními operátory. Odstartoval například dlouhodobou spolupráci s operátorem Vodafone, kterému má výrazně pomáhat posílit segment zařízení s 5G konektivitou. Dlouhodobě spolupracuje na českém trhu rovněž s operátorem O2 a v letošním roce očekává také navázání spolupráce s dalším velkým tuzemským operátorem.

Během rozhovoru padlo také několik dotazů ohledně ohebných smartphonů, jejichž popularita roste nejen v zahraničí, ale i u nás. Tony Ran mimo jiné potvrdil, že v Honoru vážně uvažují nad skládačkami typu flip, které jsou zpravidla cenově dostupnější a ve složeném stavu extrémně kompaktní.

„Pro evropský trh vidíme u skládacích mobilních telefonů velký potenciál, jak naplnit různé uživatelské scénáře, od vedení businessu až po sledování filmů nebo hraní her“, uvedl Tony Ran, evropský prezident značky Honor. A dodává: „Velká obrazovka prémiové novinky Honor Magic Vs nabízí nesčetně možností. Jak si na ni zvyknete, už nechcete jiný mobilní telefon.“

Honor Magic Vs, nebo Magic5 Pro?

Na dotaz, jestli by Tony Ran preferoval klasický Magic5 Pro, nebo ohebný Magic Vs, odvětil, že právě v tom spočívá kouzlo tzv. duální strategie, na kterou Honor nahlíží jako souběžné představování jak vlajkových lodí, tak ohebných smartphonů na evropském trhu. Pokud by bylo cílem mít v telefonu co nejlepší fotovýbavu, sáhl by po Magicu5 Pro, Honor Magic Vs na druhou stranu nabízí jiný druh inovace v podobě ohebného displeje, jehož používání je návykové. Tento ohebný smartphone je rovněž unikátní svou konstrukcí pantu, která se skládá jen ze čtyř částí.