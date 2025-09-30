mobilenet.cz na sociálních sítích

Se střední třídou to nevzdá. V přípravě by měl být Nothing Phone (4a) Pro

Michal Pavlíček
Se střední třídou to nevzdá. V přípravě by měl být Nothing Phone (4a) Pro
Fotografie: Ioannis Papadopoulos, mobilenet.cz
  • Nový model se objevil v databázi IMEI
  • Představení je však zřejmě vzdálené minimálně několik měsíců

V letošním roce společnost Nothing představila hned dva modely střední třídy. Jmenovitě šlo o Nothing Phone (3a) a Nothing Phone (3a) Pro. Dle informací serveru Smartprix (viz smartprix.com) však pracuje na nástupcích, což značí, že střední třídu rozhodně nehodlá opustit.

Nothing Phone (3a)Nothing Phone (3a)Nothing Phone (3a)Nothing Phone (3a)Nothing Phone (3a) ProNothing Phone (3a) ProNothing Phone (3a) Pro
Nothing Phone (3a)
Nothing Phone (3a)
Nothing Phone (3a)
Nothing Phone (3a)
Nothing Phone (3a) Pro
Nothing Phone (3a) Pro
Nothing Phone (3a) Pro
Na celou obrazovku
Současné modely Nothing Phone (3a) a Phone (3a) Pro

V databázi IMEI se totiž objevil doposud neznámý model Nothing s kódovým označením A069P. Letošní a výše zmíněné modely mají kódáv označení A059 (Nothing Phone (3a)) a A059P (Nothing Phone (3a) Pro), z čehož vyplývý, že kód A069P by mohl patřit modelu Nothong Phone (4a) Pro.

Recenze Nothing Phone (3a) Pro – Svým způsobem dokonalý
Přečtěte si také

Recenze Nothing Phone (3a) Pro – Svým způsobem dokonalý

Kromě nenápadného náznaku možné existence se však o Nothing Phonu (4a) Pro nic neví. Do jeho představení totiž mohou zbývat dlouhé měsíce, klidně se jej můžeme dočkat až příští rok na jaře. Jde však o náznak toho, že portfolio Nothongu se pro příští rok nijak výrazně měnit nebude.

smartprix.com
Související články
Nejčtenější články
Diskuze ke článku
V diskuzi zatím nejsou žádné příspěvky. Přidejte svůj názor jako první.
Přidat názor

Nejživější diskuze