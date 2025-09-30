Se střední třídou to nevzdá. V přípravě by měl být Nothing Phone (4a) Pro

V letošním roce společnost Nothing představila hned dva modely střední třídy. Jmenovitě šlo o Nothing Phone (3a) a Nothing Phone (3a) Pro. Dle informací serveru Smartprix (viz smartprix.com) však pracuje na nástupcích, což značí, že střední třídu rozhodně nehodlá opustit.
V databázi IMEI se totiž objevil doposud neznámý model Nothing s kódovým označením A069P. Letošní a výše zmíněné modely mají kódáv označení A059 (Nothing Phone (3a)) a A059P (Nothing Phone (3a) Pro), z čehož vyplývý, že kód A069P by mohl patřit modelu Nothong Phone (4a) Pro.
Kromě nenápadného náznaku možné existence se však o Nothing Phonu (4a) Pro nic neví. Do jeho představení totiž mohou zbývat dlouhé měsíce, klidně se jej můžeme dočkat až příští rok na jaře. Jde však o náznak toho, že portfolio Nothongu se pro příští rok nijak výrazně měnit nebude.