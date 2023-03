Proč jsou Galaxy S23 lepší 5G telefony než Galaxy S22? Ookla zná odpověď

Řada vlajkových smartphonů Galaxy S23, která nově na všech trzích využívá nejnovější procesory od Qualcommu, má podle měření společnosti Ookla v oblasti 5G konektivity nad loňskou generací navrch.

Should you upgrade your Samsung Galaxy S22 to a newer model? Ookla examines the performance of the Samsung Galaxy S23 models in 12 of the largest mobile markets to help you decide. https://t.co/LqdcrhFNCY pic.twitter.com/0wWXUggKzd