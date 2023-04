Loňský Samsung Galaxy S22 Ultra ukázal možnou budoucnost satelitních hovorů

Satelitní konektivita je v posledních měsících velkým tématem, které je skloňované zejména v souvislosti s vlajkovými modely chytrých telefonů. Zatímco Apple se touto speciální funkcí (cílící především na uživatele pohybující se na skutečně odlehlých místech) pochlubil již v minulém roce u celé řady iPhonů 14, Samsung tuto funkcionalitu nepřinesl ani u letos představené řady Galaxy S23, přesto si však může připsat jedno zajímavé prvenství.

Our partner @AST_Spacemobile has completed the first two-way voice call using the Bluewalker 3 (#BW3) satellite 🛰️ 🌠



It’s the first time anyone has achieved a direct voice connection from space to everyday cellular devices. A next major step in mobile communications.