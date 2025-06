Je libo Galaxy S25+ bez selfie fotoaparátu? Zajeďte se na něj podívat do Amsterdamu

Fotografie: Samsung

Telefony Samsung vídáte nejen v rukách například svých přátel, ale také v rámci různých propagačních kampaní. Velmi známá je spolupráce s olympijskými hrami. Nově jihokorejská společnost oznámila tříletou spolupráci s Van Goghovým muzeem v Amsterdamu (viz samsung.com). Vše spočívá v tom, že Samsung poskytuje zařízení pro potřeby audiovizuální prohlídky, která má umocnit zážitek ze samotné návštěvy a vystavovaných uměleckých děl Vincenta van Gogha. Amsterdamské muzeum se může mimochodem pochlubit největší sbírkou na světě.

Pro tyto potřeby Samsung připravil 1 600 kusů mobilního telefonu Samsung Galaxy S25+, které návštěvníkům Van Goghova muzea zprostředkují doplňkové informace, audio nahrávky a další obsah. Výhodou je, že oproti starším zařízením je toto řešení výrazně kompaktnější a lehčí, což zpříjemňuje zážitek návštěvníků během prohlídky. Do budoucna plánuje Samsung a muzeum začlenit do prohlídky také Galaxy AI pro ještě lepší zážitek.

Jde s nevětší pravděpodobností o speciální průvodcovskou edici pro potřeby muzea

Z oficiálně zveřejněných fotografií však stojí za povšimnutí samotný mobil Galaxy S25+. Při bedlivém prohlédnutí si možná všimnete jedené nestandardní věci. V displeji není žádný průstřel pro čelní fotoaparát. Nejprve vás možná napadne, že dle výřezů v pouzdru je telefon fotografován vzhůru nohama, nicméně průstřel není ani v daný moment ve spodní části. s největší pravděpodobností jde o speciální edici telefonu, která není vůbec vybavena čelním fotoaparátem.

Naneštěstí pro běžné uživatele, nepůjde zřejmě o naznačení toho, že Samsung už brzy plánuje mobil například s čelním fotoaparátem pod displejem. Je totiž dosti možné, že tato speciální edice pro amsterdamské muzeum nebude mít dokonce ani zadní fotoaparáty, což by u zařízeních určených pro muzea a galerie nebylo nijak neobvyklé.

Běžná verze má v horní části displeje drobný průstřel pro čelní kamerku

Za pozornost stojí i samotná volba modelu, neboť Samsung mohl klidně sáhnout po Galaxy S25 Ultra, u které by šlo těžit z displeje, který výrazně méně trpí odlesky. Obecně se oblibě těší právě zmíněný vlajkový model a kompaktní Galaxy S25. A možná právě to byl ten důvod, kdy chtěl Samsung alespoň na chvíli dostat do středu zájmu i prostředního zástupce v podobě Galaxy S25+.

Na památku nově oznámené spolupráce Samsung na trh uvede pouzdra se značkou Van Gogh muze v Amsterdamu, která jsou vytvořena exkluzivně pro chytré telefony Galaxy. Designy jsou inspirovány slavnými obrazy Vincenta van Gogha, včetně Slunečnic a jeho autoportrétu. Pouzrda budou bohužel k dispozici jen v obchodech Samsung v Nizozemsku a také přímo v kamenných obchodech muzea Van Gogha.

Ochranná pouzdra s motivy muzea Van Gogha