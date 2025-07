Využíváte AI funkce od Samsungu? Značná část z nich zůstane navždy zdarma

Fotografie: Michal Pavlíček, mobilenet.cz

Samsung s příchodem své řady Galaxy S24 v loňském roce uvedl na trh komplexní balík funkcí nazvaný Galaxy AI, který přinesl nespočet různých funkcí, a to později i do dalších modelů řady Galaxy S, Galaxy Z a Galaxy A. Zpočátku panovala nejistota ohledně dlouhodobé cenové politiky, neboť se hovořilo o bezplatnosti pouze do konce roku 2025. Samsung však nově pro server Android Police potvrdil (viz androidpolice.com), že jeho vlastní, v mobilních telefonech integrované AI funkce, zůstanou uživatelům k dispozici zdarma trvale. Toto je zásadní zpráva pro všechny majitele Samsungl z posledních let, neboť mnohé Galaxy AI funkce se formou aktualizace dostaly i na starší kousky.

Mezi klíčové typy AI funkcí, které Samsung vyvinul a integroval přímo do svých zařízení, patří například inteligentní asistence při psaní textů (Textový asistent), automatické formátování a shrnování poznámek známé jako Poznámkový asistent, převod mluvené řeči na text Asistent přepisu, pokročilé nástroje pro úpravu fotografií zvané Asistent fotografií, Mazání zvuku, nebo živý překlad hovorů a zpráv. Právě u těchto funkcí, které primárně využívají výkon přímo v čipu telefonu a nevyžadují neustálé připojení ke vzdáleným serverům, Samsung garantuje, že zůstanou bez poplatků natrvalo.

Tím jsme však nevyčerpali všechny možnosti umělé inteligence. Kde tedy vzniká potenciální „háček“? Ten se týká výhradně těch AI funkcí, které nejsou primárně vyvinuty Samsungem samotným, nebo které vyžadují masivní cloudové výpočetní kapacity a spoléhají na externí služby. Nejlepším příkladem je funkce Circle to Search, která využívá umělou inteligenci od společnosti Google. Totéž platí i o Gemini, která je integrována do mobilů Samsung a spouští se rychle bočním tlačítkem.

Samsung nad budoucí cenovou politikou těchto třetích stran nemá plnou kontrolu. Proto, pokud by se Google, nebo kdokoliv jiný, v budoucnu rozhodl zpoplatnit své pokročilé cloudové AI modely, mohly by být poplatky uvaleny na ty části Galaxy AI, které tyto externí služby využívají. Příkladem může být již nyní vylepšená verze Gemini Advanced, která je běžně zpoplatněna. Podstatné však je, že oblíbené funkce jako je mazání objektů z fotografií a další úpravy zůstanou bezplatné.