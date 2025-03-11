mobilenet.cz na sociálních sítích

Kdy se představí nové Samsungy Galaxy S26? V lednu to zřejmě nebude

Michal Pavlíček
5
Fotografie: Ioannis Papadopoulos, mobilenet.cz
  • Termín představení má být až koncem února
  • Dočkáme se klasické sestavy tří modelů

Poslední roky Samsung představoval své vlajkové modely řady Galaxy S většinou v lednu. Bylo to tak jak v případě řady Galaxy S25, tak řady Galaxy S24. Předpokládalo se, že zažitý pořádek si udrží i řada Galaxy S26. Spekulace posledních týdnů ale tvrdily, že se vše odloží dokonce až na březen. Nejnovější informace MT CO (viz mt.co.kr.com) však odhalují údajně zcela přesný termín, kdy by jihokorejský výrobce měl světu odhalit novou vlajkovou řadu.

Samsung Galaxy S25
Současná řada Galaxy S25

V tuto chvíli se tak očekává, že akce Galaxy Unpacked proběhne 26. února v San Franciscu. Nástupci řady Galaxy S25 by tak dorazily až po zhruba 13 měsících. Důvodem má údajně být nejistota kolem toho, jaké modely se nakonec dočkají finálního představení. V jednu dobu to vypadalo, že končí varianta Plus, následně i klasický model, který by se přejmenoval na Pro a nabídku by doplnil tenký Edge. Nakonec je ale vše jinak a sestava se zřejmě kvůli slabším prodejům modelu Edge nijak měnit nebude. Dočkat bychom se tudíž měli modelů Galaxy S26, Galaxy S26+ a Galaxy S26 Ultra.

Smartphonům ve 3. čtvrtletí kraluje Samsung. Apple mu je ale v patách
Přípravy na akci Unpacked mají dle současných informací již probíhat. Pokud se termín potvrdí, zbývají do odhalení ještě více než tři měsíce, což je spousta času na různé spekulace ohledně výbavy. Největší otazníky panují nad procesorem, kde se skloňují jména Exynos 2600 a Snapdragon 8 Elite Gen 5. Otázkou zůstává i to, zda Samsung zapracuje na fotoaparátech i bateriích.

Diskuze ke článku
Martin Vinduška
Martin Vinduška
Naposledy upraveno: 11:20
Ať to odložej na únor 2027. O nic nepřijdeme, nějaké další AI pitchovinky v klidou poberou stávající modely.
Standa Jandečka
Standa Jandečka
Už by TO chtělo změnu....čínská konkurence tlačí.
