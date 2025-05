Tyto Samsungy dostanou stopku. Na jaké modely se nedostane One UI 8.0?

Fotografie: Ioannis Papadopoulos, mobilenet.cz

Samsung aktuálně v maximální možné rychlosti dokončuje aktualizaci desítek svých modelů na nejnovější Android 15 a nadstavbu One UI 7.0. Vše probíhá se značným zpožděním, u kterého nezbývá než doufat, že se příště nebude opakovat. A ono příště nadejde už velice brzy. Samotný Google finišuje s přípravou Androidu 16, Samsung pak již rovněž testuje prostředí One UI 8.0. Úvodem je třeba říci, že velké změny nejsou na programu, Samsung spíše vyladí a mírně vylepší stávající One UI 7.0.

Přesto však bohužel neplatí, že model s One UI 7.0 automaticky dostane i One UI 8.0 s Androidem 16. Některým modelům totiž končí avizovaná podpora. Jak informuje Gizmochina (viz gizmochina.com), Samsung sice nic oficiálně v souvislosti s One UI 8.0 neoznámil, ale předem oznámené softwarové podpory mluví nekompromisně. Nejvíce to zasáhne zřejmě uživatele modelů řady Galaxy S21, které končí hlavní podpora. Týká se to modelů S21, S21+ a S21 Ultra. Výjimkou je mladší Galaxy S21 FE, který aktualizaci ještě obdrží. Softwarová podpora dále končí i starším skládačkám Galaxy Z Fold3 a Galaxy Z Flip3, případně i levnějším modelům Galaxy A14 (5G).

Které modely Samsungu neobdrží One UI 8.0?

Galaxy S21

Galaxy S21+

Galaxy S21 Ultra

Galaxy Z Fold3

Galaxy Z Flip3

Galaxy A14

Galaxy A14 5G

Galaxy M33

Galaxy M14 5G

Galaxy M14

Galaxy F14 5G

Galaxy Tab S6 Lite (2022)

Galaxy Tab Active 4 Pro

Kdy bude aktualizace vydána?

Ani v případě termínu aktualizace nejsou k dispozici oficiální informace, ale spekuluje se, že se vše sladí s příchodem nových skládaček Galaxy Z Fold7 a Galaxy Z Flip7, jejichž premiéra se očekává v červenci. Následně zřejmě započne i aktualizace na Android 16 a One UI 8.0 pro starší modely, přičemž nejprve se dočká řada Galaxy S25.