Zemře řada Galaxy Note „podruhé“? Údajně se smráká nad perem S Pen

Fotografie: Petr Vojtěch, mobilenet.cz

Pero S Pen byl vždy neodmyslitelně spjat s řadou Galaxy Note. Ta bohužel před 5 lety přivítala posledního nového člena a následně se pero S Pen přesunul do řady Galaxy S, konkrétně do nejvybavenějších modelů s přídomkem Ultra. Postupem času se však zřejmě dopracujeme k dalším změnám. Už letošní rok ledacos naznačil. Samsung totiž z pera S Pen odstranil bezdrátové funkce. Vše odůvodnil tím, že jej využívá jen zlomek uživatelů a jsou tak v zásadě zbytečné.

Jen u tohoto pak možná nezůstane. Uživatel Jukan Choi na sociální síti X (viz x.com) sdílel osvědčeného čínského informátora, který tvrdí, že Samsung pravděpodobně odstraní slot pro pero S Pen z modelu Galaxy S27 Ultra, který by měl dorazit v lednu 2027. V praxi by to mělo znamenat, že mobil bude pero S Pen podporovat, avšak bude jej nutné dokoupit a nebude ho možné elegantně schovat do těla mobilu. Nejde o žádnou velkou novinku, obdobně to Samsung řeší u Samsungu Galaxy Z Fold6, který pero S Pen podporuje, avšak v těle na něj místo nemá. Existuje pouze dokoupitelný ochranný kryt, kam lze umístit právě i S Pen.

Je nasnadě, že v nejbližším roce se ještě nic měnit nebude. Připravovaný model Galaxy S26 Ultra by tak po stránce podpory pera S Pen měl být shodný se současným Galaxy S25 Ultra. Do budoucna se však mohou dít velké věci. V roce 2027 by dle spekulací mohl zmizet slot pro S Pen, následně pak možná i celková podpora. Ledacos může naznačit už letošní červenec. Představí se nový Galaxy Z Fold7, který by mohl přinést další změny kolem pera S Pen. Buď bude odstraněn digitalizátor pera S Pen a přesunut do displeje, čímž se má ušetřit důležitá tloušťka, nebo dojde k úplnému zrušení podpory S Pen.

V tuto chvíli není ještě nic zcela oficiálního, ale náznaky tu jsou a Samsung bude zřejmě velmi zvažovat, jak s perem S Pen do budoucna naloží.