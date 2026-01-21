Samsung připravuje Qi2 powerbanku. Magnetické dobíjení pro novinky Galaxy S26

Chystaná powerbanka od Samsungu s modelovým označením EB-U2510 představuje technický posun v segmentu příslušenství, neboť jako první v nabídce značky integruje standard Qi2. Informuje o tom server WinFuture (viz winfuture.de). Hlavním parametrem tohoto zařízení je kapacita 5 000 mAh, což není mnoho, ale u kompaktních modelů jde o běžnou hodnotu. Zásadní inovace se týká bezdrátového přenosu energie, kde technologie Qi2 využívá magnetické vycentrování k dosažení stabilního výkonu 15 W. To je citelné zlepšení oproti běžným 7,5 W nebo 10 W, které jsou časté u starších bezdrátových standardů bez magnetického fixování.
V oblasti drátového připojení je powerbanka osazena USB-C konektorem, který podporují protokol Power Delivery s maximálním výstupním výkonem 25 W. Tento výkon umožňuje rychlé dobíjení mobilů Samsungu z nuly na 50 % kapacity za přibližně 30 minut. Připojení k telefonům pro bezdrátové nabíjení probíhá magneticky, což půjde bu´d s krytem, nebo u nové řady Galaxy S26 i bez něj, pokud Samsung integruje nezbytné magnety do těla smartphonů.
Powerbanka je vybavena také praktickým výklopným stojánkem, telefon tak budete moci mít neustále na očích. Na těle jsou i diody indikující stav nabití powerbanky a nezbytné tlačítko. Chystaná powerbanka by mohla být uvedena do prodeje možná ještě před řadou Galaxy S26. A zmíněná budoucí vlajková řada má být odhalena až koncem února.
