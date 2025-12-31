mobilenet.cz na sociálních sítích

Michal Pavlíček
Čekáte na Samsungy Galaxy S26? Představí se zřejmě až koncem února
Fotografie: Ioannis Papadopoulos, mobilenet.cz
  • Termín premiéry má být 25. února
  • Nová generace se tak představí o více než měsíc později než současná řada Galaxy S25
  • Prodej novinek bude zahájen až během března

Čekání na nové vlajkové lodě od Samsungu se v letošním roce lehce protáhne. Zatímco loni jsme už mohli vyhlížet řadu Galaxy S25, která spatřila světlo světa 22. ledna, letos oficiální termín Samsung neoznámil. Důvod je prostý, stále je zřejmě dost času.

Samsung Galaxy S26 Ultra
Pravděpodobná podoba Samsungu Galaxy S26 Ultra

Naznačuje to totiž spolehlivý informátor Evan Blass na sociální síti X (viz x.com), kde zmínil, že nové vlajkové modely Samsungu budou představeny až ve středu 25. února. Čekání tak bude trvat ještě bezmála dva měsíce. Po představení samozřejmě začnou předobjednávky, z čehož vyplývá, že volný prodej bude zahájen nejdříve během března 2026.

Nikdo vám nebude koukat přes rameno, zajistí to nový displej Samsungu Galaxy S26 Ultra – 10× aktualizováno
Přečtěte si také

Nikdo vám nebude koukat přes rameno, zajistí to nový displej Samsungu Galaxy S26 Ultra – 10× aktualizováno

V tuto chvíli se očekává standardní a léty prověřená sestava novinek, tudíž modely Galaxy S26, Galaxy S26+ a Galaxy S26 Ultra. Za pozdějším uvedení této řady mají stát rošády mezi modely, kdy Samsung nakonec minimálně odložil druhou generaci tenkého modelu Edge a naopak navrátil do hry prostřední „pluskovou“ variantu.

x.com/evleaks,
