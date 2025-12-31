Čekáte na Samsungy Galaxy S26? Představí se zřejmě až koncem února

Čekání na nové vlajkové lodě od Samsungu se v letošním roce lehce protáhne. Zatímco loni jsme už mohli vyhlížet řadu Galaxy S25, která spatřila světlo světa 22. ledna, letos oficiální termín Samsung neoznámil. Důvod je prostý, stále je zřejmě dost času.
Naznačuje to totiž spolehlivý informátor Evan Blass na sociální síti X (viz x.com), kde zmínil, že nové vlajkové modely Samsungu budou představeny až ve středu 25. února. Čekání tak bude trvat ještě bezmála dva měsíce. Po představení samozřejmě začnou předobjednávky, z čehož vyplývá, že volný prodej bude zahájen nejdříve během března 2026.
V tuto chvíli se očekává standardní a léty prověřená sestava novinek, tudíž modely Galaxy S26, Galaxy S26+ a Galaxy S26 Ultra. Za pozdějším uvedení této řady mají stát rošády mezi modely, kdy Samsung nakonec minimálně odložil druhou generaci tenkého modelu Edge a naopak navrátil do hry prostřední „pluskovou“ variantu.