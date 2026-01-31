Dlouhé čekání je u konce. Sony představí nová bezdrátová špuntová sluchátka

Sony oficiálně potvrdilo, že již příští týden, konkrétně 12. února 2026, představí svou novou vlajkovou loď v segmentu špuntových bezdrátových sluchátek. Model s očekávaným názvem WF-1000XM6 má ambici navázat na úspěchy svých předchůdců a znovu definovat standardy v oblasti aktivního potlačení okolního hluku. Fanoušci se po dlouhém čekání dočkají nejen technologických inovací pod kapotou, ale i výrazné změny vizuální identity, která slibuje modernější a praktičtější přístup k ergonomii.
Designové úniky naznačují, že se Sony rozhodlo pro odvážný krok stranou od dosavadních zaoblených tvarů. Novinka by měla vsadit na štíhlejší vzhled a kompaktnější nabíjecí pouzdro, které se snadněji vejde do kapsy. Velkou radost udělá uživatelům návrat k matnému povrchu, který nahradí kritizovaný lesklý plast předchozí generace. Tento krok není jen estetický, ale i funkční, jelikož matná úprava lépe odolává nečistotám a zajišťuje jistější úchop při manipulaci se sluchátky.
Nadcházející prémiový model špuntových sluchátek od Sony má nabídnout stupeň krytí IP54, což znamená, že pot či lehký déšť jim nebude vadit. Volit bude možné minimálně ze dvou barevných kombinací a cena by se měla v přepočtu pohybovat kolem 8 tisíc korun i s daní. Vše bychom se měli dozvědět již příští týden 12. února.