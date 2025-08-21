Samsung přináší cloudové hraní do Evropy

Samsung oznámil rozšíření své mobilní cloudové herní platformy do Evropy, která hráčům umožní okamžitý přístup k mobilním hrám na zařízeních Galaxy – bez nutnosti stahování či instalace. Beta verze startuje ve Velké Británii a Německu, počítá se ale s postupným rozšiřováním do dalších evropských trhů.
„Před téměř rokem jsme oficiálně uvedli naši mobilní cloudovou herní platformu na severoamerický trh. Od té doby se rychle stala preferovaným distribučním kanálem pro naše partnery, kteří chtějí oslovit miliony majitelů zařízení Galaxy,“ uvedla Seline Sangsook Han, EVP Service Business Team, Mobile eXperience (MX) Business ve společnosti Samsung Electronics. „Díky funkcím typu cloud-first, které umožňují hráčům okamžitě skočit do hry, a chytřejším nástrojům pro objevování her pomáháme hrám a službám oslovit nové publikum, zvýšit zapojení a zlepšit retenci. Nyní rozšiřujeme tento přístup i do Evropy.“
Přepracovaný Mobile Gaming Hub
Samsung rovněž připravuje redesign Mobile Gaming Hubu, který se stane centrálním místem pro hraní na zařízeních Galaxy. Hráči mohou očekávat hlubší personalizaci, snadnější objevování her napříč žánry a inovace, které mají platformu učinit intuitivnější, propojenější a sociálnější. Plná verze se přitom má představit později během roku.
Nový model 80/20 pro vývojáře
Samsung také připomíná, že rovněž aktualizoval své veřejné obchodní podmínky a představil model rozdělení příjmů 80/20 pro hry v Galaxy Store, včetně těch na cloudové platformě. V praxi to znamená více prostředků vývojářům a vydavatelům.