Konečně pořádná hra i pro Android? Ubisoft připravuje Prince of Persia

Fotografie: Ioannis Papadopoulos, mobilenet.cz

Na trhu s chytrými smartphony najdeme celou řadu zařízení, která oplývají špičkovým výkonem a tedy i potenciálem „rozchodit“ i náročné videohry. Problém však spočívá v tom, že obsahu v podobě her, na které jsme zvyklí z konzolí či počítačů, příliš mnoho není. Pochopitelně s tím souvisí i to, jak byla daná hra navržena, jak se ovládá a zjednodušeně řečeno, jak se hraje na telefonu. Zatímco Apple tuto možnost alespoň nabízí, a to u špičkových her, jako jsou Resident Evil 4, Resident Evil Village, Resident Evil 3, Death Stranding, Assassin's Creed Mirage a několika dalších, tj. špičkových AAA titulů, na Androidu máme smůlu. Pochopitelně si lze zahrát velké hry například skrze emulátor, avšak nejedná se o způsob, který by měl oslovit širší základnu uživatelů, nehledě na otázky spojené s legálností. Další možností je pak hry jednoduše streamovat skrze cloud, avšak s tím se pojí zpravidla vyšší nároky na kvalitní internetové připojení.

Proto potěší, že společnost Ubisoft se rozhodla situaci mírně narovnat. Na Assassin's Creed sice (alespoň prozatím) nedojde, připravuje však velmi povedenou hru Prince of Persia: Ztracená koruna. Ta bude 14. dubna k dispozici na mobilních zařízeních, včetně systémů Android a iOS, a to v rámci bezplatné zkušební verze, jež hráčům umožní seznámit se s úvodem hry. Tuto akční plošinovku inspirovanou žánrem Metroidvania studio Ubisoft Da Nang plně přizpůsobilo pro mobilní zařízení a integrovalo do ní všechny funkce potřebné pro co nejlepší herní zážitek na cestách bez nutnosti připojení k internetu. Na co se můžeme těšit, prozradí úryvek z tiskové zprávy.

„Vysoce kvalitní grafika a plynulá hratelnost jsou zaručeny díky snímkové frekvenci 60 snímků za sekundu na nejnovějších generacích mobilních zařízení. Hra je plně přizpůsobena mobilním telefonům a tabletům a hráči si budou moci Prince of Persia: The Lost Crown Mobile vyzkoušet buď pomocí externího ovladače, nebo dotykové obrazovky. Díky plnému přemapování ovládání a přizpůsobení dotykového ovládání mohou hráči měnit velikost, polohu a průhlednost různých ovládacích vstupů.“

„Tato mobilní verze také přináší nové charakteristické funkce, jako jsou automatické lektvary, automatické parry, možnosti zpomalení času a mnoho dalších funkcí specifických pro mobilní zařízení, které zlepšují kvalitu života a zpřístupňují zážitek všem hráčům. V této verzi jsou k dispozici všechny prvky přístupnosti, které byly přítomny v původní hře, jež získala ocenění v kategorii Inovace v přístupnosti na 2024 Game Awards. Patří mezi ně i funkce Eye of the Wanderer, která hráčům umožňuje pořizovat snímky obrazovky a připínat je na mapu jako vizuální připomínku. Hra obsahuje také všechny volitelné funkce přístupnosti, jako je nastavitelná obtížnost střetů s nepřáteli a podpora plošin. “