Samsung Galaxy S25 Edge oficiálně vstupuje na český trh. Cena je sebevědomá

Samsung dnes oficiálně uvádí na český trh svůj nový smartphone Galaxy S25 Edge. Prodej startuje 15. srpna 2025 (tedy dnes) a zákazníci si budou moci vybrat ze dvou barevných provedení – šedý titan a černý titan. K dispozici budou varianty s kapacitou 12 + 256 GB a 12 + 512 GB, přičemž do 31. srpna 2025 platí speciální zahajovací ceny 23 999 Kč a 26 999 Kč. Po tomto datu se ceny vrátí na doporučených 31 499 Kč a 34 499 Kč.
„Galaxy S25 Edge není jen tenký smartphone – je to průlomový model, důkaz, že umíme nabídnout opravdu jedinečné mobilní zážitky lidem po celém světě,“ komentuje TM Roh, prezident a výkonný ředitel divize Device eXperience (DX) v Samsung Electronics. „Do své kategorie přináší skutečnou revoluci a zároveň urychluje změny, které ovlivní celý mobilní obor.“
Už jsme jej otestovali
Ačkoli telefon vstupuje na trh oficiálně až nyní, v českých obchodech se neoficiálně objevil už dříve – a my jsme jej stihli důkladně otestovat. Díky tomu můžeme konstatovat, že jde o velmi povedený smartphone, který bychom se nebáli doporučit všem, kteří hledají něco neokoukaného a zároveň nelpí na extra dlouhé výdrži. Nabízí solidní zpracování, prémiový design, povedený displej, dostatek výkonu a slušnou fotovýbavu, navrch doplněnou o technologii UWB a špičkovou softwarovou podporu. Nedostatky pak pramení zejména z tenké konstrukce – jde tedy o kratší výdrž či tendenci se přehřívat.
Samsung Galaxy S25 Edge 512 GB
|Rozměry
|158,2 × 75,6 × 5,8 mm, 163 g
|Displej
|AMOLED, 6,7" (3 120 × 1 440 px)
|Fotoaparát
|200 Mpx, video: 7 680 × 4 320 px, 30 FPS
|Procesor
|Snapdragon 8 Elite, 2×4,47 GHz + 6×3,53 GHz
|Paměť
|RAM: 12 GB, úložiště: 512 GB, ne
|Akumulátor
|3 900 mAh
