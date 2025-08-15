mobilenet.cz na sociálních sítích

Samsung Galaxy S25 Edge oficiálně vstupuje na český trh. Cena je sebevědomá

Marek Vacovský
5
Samsung Galaxy S25 Edge oficiálně vstupuje na český trh. Cena je sebevědomá
Fotografie: Ioannis Papadopoulos, mobilenet.cz
  • Galaxy S25 Edge dorazil v barvách šedý titan a černý titan za zvýhodněnou cenu do konce srpna
  • Prodej oficiálně odstartoval dnes

Samsung dnes oficiálně uvádí na český trh svůj nový smartphone Galaxy S25 Edge. Prodej startuje 15. srpna 2025 (tedy dnes) a zákazníci si budou moci vybrat ze dvou barevných provedení – šedý titan a černý titan. K dispozici budou varianty s kapacitou 12 + 256 GB a 12 + 512 GB, přičemž do 31. srpna 2025 platí speciální zahajovací ceny 23 999 Kč a 26 999 Kč. Po tomto datu se ceny vrátí na doporučených 31 499 Kč a 34 499 Kč.

Galaxy S25 Edge není jen tenký smartphone – je to průlomový model, důkaz, že umíme nabídnout opravdu jedinečné mobilní zážitky lidem po celém světě,“ komentuje TM Roh, prezident a výkonný ředitel divize Device eXperience (DX) v Samsung Electronics. „Do své kategorie přináší skutečnou revoluci a zároveň urychluje změny, které ovlivní celý mobilní obor.

Už jsme jej otestovali

Ačkoli telefon vstupuje na trh oficiálně až nyní, v českých obchodech se neoficiálně objevil už dříve – a my jsme jej stihli důkladně otestovat. Díky tomu můžeme konstatovat, že jde o velmi povedený smartphone, který bychom se nebáli doporučit všem, kteří hledají něco neokoukaného a zároveň nelpí na extra dlouhé výdrži. Nabízí solidní zpracování, prémiový design, povedený displej, dostatek výkonu a slušnou fotovýbavu, navrch doplněnou o technologii UWB a špičkovou softwarovou podporu. Nedostatky pak pramení zejména z tenké konstrukce – jde tedy o kratší výdrž či tendenci se přehřívat.

Samsung Galaxy S25 Edge 512 GB

Rozměry158,2 × 75,6 × 5,8 mm, 163 g
DisplejAMOLED, 6,7" (3 120 × 1 440 px)
Fotoaparát200 Mpx, video: 7 680 × 4 320 px, 30 FPS
ProcesorSnapdragon 8 Elite, 2×4,47 GHz + 6×3,53 GHz
PaměťRAM: 12 GB, úložiště: 512 GBne
Akumulátor3 900 mAh
Diskuze ke článku
Ben Ben
Ben Ben
Lol. Ty původní ceny. 😁 Jako vtip dobrý. Ani po slevě fakt ne. Raději Mironet za 18k. To už je aspoň slušná cena.
Odpovědět
Martin Jeřábek
Martin Jeřábek
🤣🤣 který blázen by to kupoval za ty ceny.
Odpovědět
Patrik Čech
Patrik Čech
Tak to jako ne. Pod 20 to je dobrá cena, ale přes 30 fakt ne díky.
Odpovědět
Lukáš QproTest
Lukáš QproTest
Specifický trh 🇨🇿
Odpovědět

