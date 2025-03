Google se odvážil k největšímu nákupu ve své historii, koupil Wiz

Google oznámil, že za 32 miliard dolarů (734 miliard korun) koupil společnost Wiz, startup v oblasti cloudové kybernetické bezpečnosti, jehož partnery jsou mimo jiné společnosti Amazon a Oracle. Jde přitom o nejdražší nákup v historii Googlu – ilustruje to i fakt, že jde o téměř trojnásobek částky, za níž koupila americká společnost sídlící v Mountain View mobilní divizi Motoroly, ovšem před více než 10 lety. Dodejme však, že nejde o ránu čistého nebe, neboť jsme vás o záměru Googlu informovali už loni.

Google has signed a definitive agreement to acquire @Wiz_io – a significant step toward improving cloud security, lowering cost, and spurring the adoption of multicloud in the AI era → https://t.co/PflOF8REv4 pic.twitter.com/NorFo53nTC