Konec jedné mise. Activision ukončuje podporu Call of Duty: Warzone Mobile

Neděle 18. května 2025 se do dějin zapsala jako den, kdy společnost Activision stáhla Call of Duty: Warzone Mobile z obchodů s aplikacemi. „Upřímně si vážíme vaší oddanosti a vášně pro Call of Duty: Warzone Mobile,“ uvedl tým Activisionu ve svém prohlášení. „Rozhodli jsme se zúžit záběr hry. Toto rozhodnutí bylo učiněno po pečlivém zvážení různých faktorů,“ dodal.

We deeply appreciate your dedication and passion for Call of Duty: Warzone Mobile. Going forward, we will be streamlining the scope of the game. This decision was made after careful consideration of various factors and while we're proud of the accomplishment in bringing Call of… pic.twitter.com/2FU3itRRZ9