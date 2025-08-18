Žádná náhražka! Heroes of Might and Magic III můžete spustit i na iPhonu či iPadu

Přiznám se, že jsem nikdy zcela nepropadl počítačovým hrám, čas jsem obvykle trávil jinak. Je zde však jedna (nutno podotknout legendární) výjimka, která nese označení Heroes of Might and Magic III. Tato výjimečná strategie herního studia NWC si postupem času získala srdce mnohých a nejeden z nich určitě přemýšlel nad tím, zda se někdy dostane i na displeje mobilních smartphonů – přeci jen, dnešní kousky mají několikanásobně vyšší výpočetní výkon než ty nejvýkonnější „domácí stroje“, které byly k dispozici na přelomu milénia.
Díky open-source projektu VCMI („Vector’s Heroes III: Clone Made in C++“), který měl za cíl kompletní přepsání enginu hry do jazyka C++, to možné je. HoMM3 tak můžete spustit prakticky na libovolném moderním systému, tedy Windows, macOS, Android, ale právě i iOS. Projekt začal kolem roku 2007 díky fanouškům z mezinárodní komunity, nejde tedy o oficiální práci Ubisoftu, který vlastní práva na značku Heroes.
Předpoklady pro instalaci
Abyste si mohli Heroes of Might and Magic III zahrát i na vašem iPhonu či iPadu, musíte splnit pár základních kritérií. Nejjednodušší cestou je stažení alternativního obchodu s aplikacemi, v tomto případě AltStore, který zpřístupní aktualizace a proces „obnovení“ podpisu. Zároveň musíte vlastnit oficiální kopii hry, kterou v současné době pořídíte za zhruba 250 Kč (10 euro). Instalaci zvládnou uživatelé s alespoň lehce pokročilými znalostmi, úplným začátečníkům bych instalaci úplně nedoporučil.
Pokud vás představa HoMM3 na displeji iPhonu či iPadu zaujala, stačí navštívit oficiální stránky VCMI, které vás procesem instalace provedou. Na výběr je hned několik cest, jak se s instalací popasovat, my jsme si vybrali hned první možnost, která je i tou nejrychlejší. Zde budete navíc potřebovat počítač a datový kabel a iPhone či iPad s iOS 12 a novějším.
Velkou výhodou je, že port VCMI podporuje také český jazyk, takže po instalaci si můžete užít Heroes of Might and Magic III kompletně v české lokalizaci. Na displeji iPhonu vypadá port opravdu velmi dobře, jak se ostatně můžete přesvědčit sami v galerii.