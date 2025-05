GeForce NOW: hraní bez hranic? Otestovali jsme cloud na mobilu i TV

Fotografie: Ioannis Papadopoulos, mobilenet.cz

Hraní videoher bylo dříve pevně spjato s nutností vlastnit počítač či herní konzoli, což mohlo vyžadovat nemalé finanční prostředky a v případě PC také průběžné vylepšování komponent, pokud jsme si chtěli zahrát i nejnovější tituly. Noční můrou každého hráče na PC je pak nutnost řešit instalaci správných ovladačů a udržovat hardware v adekvátním stavu, což úzce souvisí také se softwarovou stránku, resp. s tím, jak se vývojářům povede optimalizovat hry, které logicky poběží na nespočtu různých konfigurací. Existuje však také elegantnější řešení, které navíc umožní hrát takřka na čemkoliv, a to využití cloudu. Velmi populární je v tomto ohledu služba GeForce NOW od společnosti NVIDIA, kterou jsme se rozhodli vyzkoušet z perspektivy hráče, který si občas zahraje na konzoli, ale hraní na PC mu nikdy nebylo blízké kvůli výše uvedeným komplikacím. Jak se v tomto ohledu služba GeForce NOW osvědčila?

Rychle, kdekoliv a s obřím výkonem

Jak již bylo zmíněno, jednou z předností cloudového hraní je možnost hrát víceméně kdekoliv a kdykoliv a do jisté míry také na čemkoliv. GeForce NOW konkrétně umožňuje hrát kromě PC a zařízení Mac rovněž na Androidu, iPhonech, iPadech, ale také chytrých televizorech. Pochopitelně lze využít i zařízení SHIELD, které je k tomuto účelu vyloženě stvořeno.

Cloudové hraní skrze GeForce NOW pak obnáší vytvoření účtu a výběr členství, přičemž potěší, že lze zvolit také bezplatné členství Free. Náročnější sáhnou po Performance, které nabídne rozlišení až 1440p, RTX On, krátké čekací doby ve frontě a 6hodinové herní relace. Nejnáruživější hráči mohou zvolit členství Ultimate, které jsme využívali i v rámci těchto dojmů, a které nabízí možnost hrát ve 4K rozlišení s podporou HDR a 240 FPS a také využít výkon špičkové grafické karty GeForce RTX 4080. Navíc je podporováno DLSS, NVIDIA Reflex či Cloud G-Sync, nejkratší čekání ve frontě a osmihodinové herní relace.

Po vytvoření účtu v GeForce NOW a volbě členství přichází na řadu propojení účtů s platformami jako je Steam, Epic Games, GOG, Ubisoft Connect a EA Origin, kde je nutné již hry vlastnit, ale dostupné jsou i některé hry z Game Passu. V těchto herních obchodech lze najít nespočet velmi zajímavých her, které jsou placené (mnohdy v různých slevách), nebo zdarma. I naprostý nováček si tak může okamžitě některý z titulů zahrát, aniž by disponoval knihovnou již zakoupených her. Ve službě je aktuálně více než 2 100 her, viz seznam, přičemž nové tituly přibývají každý týden. Často se navíc jedná o horké novinky, jako bude například Doom: The Dark Ages.

GeForce NOW v praxi

Službu jsme testovali na Galaxy S25 Ultra a také na televizoru Sony s Android TV (Google TV). V obou případech si stačí nainstalovat aplikaci, přihlásit se a začít hrát. V případě prvotního přihlášení je pochopitelně pouze nutné propojit GeForce Now se zmíněnými platformami, což je otázkou chvilky. A jak takové hraní her následně vypadá? V první řadě je nutné počítat s tím, že navzdory tomu, že výkonný herní hardware, respektive výpočetní výkon obstará samotná služba, periferie typu gamepad či klávesnice a myš již musíte logicky obstarat sami. Na stránkách GeForce NOW lze najít seznam doporučovaných gamepadů, vystačíte si však například také s ovladačem z herní konzole Xbox. Dle konkrétní hry pak zkrátka hrajete stejně, jako byste hráli „normálně“, ať už na PC či konzoli. Odezva na stisknutí tlačítek byla okamžitá a v tomto ohledu se tedy cloudového hraní netřeba nijak obávat.

Screenshoty z Galaxy S25 Ultra

Pochopitelně velkou výhodou je také absence stahování her, jejich instalace apod. Připojení ke službě bylo v případě našeho testu víceméně instantní, respektive trvalo pouze pár sekund. Jakmile se hra spustila, byla odezva okamžitá a stejně tak působivá byla grafická stránka, kdy si lze u konkrétních her (stejně jako byste je hráli tradičně, tj. ne přes cloud) pohrát s grafikou.

Hraní jsme testovali na chytré televizi i smartphonu, kdy na obou zařízeních fungovalo bez problémů. Jediným limitem tak může být snad jen kvalita internetového připojení, kde pochopitelně platí přímá úměra, že čím kvalitnější připojení, tím lepší herní zážitek. Zahrát si však můžete i s dnes již „průměrným“ internetem, viz požadavky na připojení na stránkách GeForce NOW.

Zhodnocení

Služba GeForce NOW rozhodně stojí za vyzkoušení, a to i když cloudovému hraní příliš neholdujete. Od počátku této formy hraní se totiž technické možnosti značně posunuly a možná budete překvapeni tím, jak svižně a plynule lze tímto způsobem hrát. Velkou přidanou hodnotou je kromě možnosti si zahrát i nejnovější AAA tituly bez nutnosti investic desítek tisíc korun do výkonného PC také dostupnost GeForce NOW víceméně všude, podpora periferií i navázanost na všechny důležité videoherní obchody, jako je Steam, Epic Games či GOG.