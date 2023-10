Samsung potvrzuje, že příští rok jeho telefony nabídnou satelitní konektivitu

Fotografie: NASA

Jak informuje gsmarena.com, která převzala zprávu sisajournal-e.com, prezident divize System LSI společnosti Samsung Park Yong-in potvrdil, že telefony Galaxy budou od příštího roku podporovat satelitní služby. Pravděpodobně jde o narážku na připravovanou řadu Galaxy S24, jejíž debut se očekává už v lednu 2024 a mluví se například o tom, že nabídne titanové rámečky.

Samsung exec confirms emergency satellite tech on the Galaxy S24 series https://t.co/Qb8Hi0WzDF pic.twitter.com/lQttbfUX1f — GSMArena.com (@gsmarena_com) October 26, 2023

Ve svém projevu na Semiconductor Expo (SEDEX) Park Yong-in uvedl, že již byly provedeny technické přípravy, které umožní komunikaci pomocí satelitů. Mohlo by tak jít o odkaz na podporu obousměrné komunikace přes satelit u modemu Exynos 5300.

Vyvolává to ovšem s odkazem na další spekulace ohledně toho, že Galaxy S24 Ultra bude poháněn právě uvedeným procesorem Snapdragon 8 Gen 3, otázky, jak bude model Ultra podporovat funkci satelitní komunikace, když o ní Qualcomm nemluvil? Souviset by to mohlo i s technologií, která umožňuje pomocí standardních smartphonů satelitní hovory s využitím sítě 4G LTE, jak jsme vás informovali již dříve.

Umělá inteligence, ray tracing a další témata

Park Yong-in kromě toho ale hovořil o plánech společnosti Samsung zvýšit grafický výkon smartphonů vylepšením technologie ray tracingu. Ta umožňuje lépe pracovat se světlem a vytvářet fotorealistické scény, premiéru v telefonech Samsung přitom zažila už v řadě Galaxy S22 s procesory Exynos 2200.

Na konferenci také prezident divize System LSI společnosti Samsung promluvil o generativní umělé inteligenci, na kterou také lákal Qualcomm při oznámení Snapdragonu 8 Gen 3 s tím, že umožní virtuálnímu osobnímu asistentovi například generovat média (videa a fotografie) a mnoho dalšího.