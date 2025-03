Unisoc uvedl čipset T8300 se satelitní konektivitou

Unisoc oficiálně představil svůj nejnovější 5G čip T8300 vyrobený 6nm procesem a vybavený osmijádrovým CPU se dvěma jádry ARMCortex-A78 běžícími na 2,2 GHz a šesti jádry ARM Cortex-A55 na 2,0 GHz.

Introducing the UNISOC New 5G SoC T8300! To provide a premium multimedia and gaming experience for mainstream global users. pic.twitter.com/NL8G0D6IgP

Jak doplňuje fonearena.com, tato konfigurace zlepšuje energetickou účinnost o 28 % ve srovnání s předchůdci. Ve spojení s dvoujádrovým GPU Mali-G57, úložištěm typu UFS2.2 a pamětí LPDDR4X dosahuje procesor T8300 v oblíbeném benchmarku AnTuTu na skóre lehce přes 510 tisíc bodů, takže se bude pravděpodobně nejčastěji vyskytovat v čínských telefonech střední třídy.

Co se týče dalších specifikací, podporuje displeje s rozlišením Full HD+ a obnovovací frekvencí až 120 Hz, spolu s technologiemi HDR Vivid a HDR10+. Čip využívá také obrazový engine Vivimagic 7. generace a čtyřjádrové ISP zpracovávající až 1,6 miliardy pixelů za sekundu a podporující fotoaparáty o rozlišení až 108 Mpx.

T8300 nabídne také novou zvukovou architekturu s technologií Hi-Fi4. Čip nabízí má i přizpůsobitelný software DSP, který výrobcům umožní integrovat platformu nebo algoritmy třetích stran pro personifikované funkce.

Introducing the New UNISOC T8300 5G SoC: A premium experience with 7th generation Vivimagic imaging engine & UNISOC Miracle Gaming Engine, integrating 5G NR NTN and 5G MBS, AnTuTu V10 510K+, UNISOC bringing smart 5G experience to everyone. pic.twitter.com/KIIaceN59W