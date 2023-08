Garmin by mohl pomoci Googlu s funkcí nouzových SOS zpráv přes satelit

Server phonearena.com upozornil na příspěvek uživatele platformy X, Neïla Rahmouniho, jenž odhalil v kódu aplikace Zprávy chystanou novinku. Tou by měla být možnost využít satelitní SOS zprávy právě skrze tuto aplikaci. V kódu navíc našel i náznak toho, že prsty by v tom měla mít firma Garmin, která provozuje satelitní technologii inReach ve více než 150 zemích světa a od roku 2011 zachytila přes 10 tisíc nouzových volání. To by pro Google znamenalo značnou konkurenční výhodu oproti Applu, jehož satelitní konektivita je dostupná jen v pár zemích světa.

Looks like Google Messages may use Garmin Response for the Satellite Emergency SOS



If true it could mean that Emergency Satellite messages would be available in 150+ countries👀https://t.co/egVqM6JaJV



(1st screen is a mockup, 2nd are the translations found in Google Messages) pic.twitter.com/Rza9BUxJwJ