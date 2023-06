Satelitní připojení z běžných smartphonů je opět o kus blíže

Jak jsme vás už informovali, firmě AST SpaceMobile se už v dubnu podařilo uskutečnit za pomoci neupraveného Samsungu Galaxy S22 Ultra satelitní hovor s využitím sítě 4G LTE. Signál emitovaný z Galaxy S22 Ultra nejprve dorazil k satelitu BlueWalker 3, který jej poté přesměroval do jiného smartphonu v Japonsku, k čemuž bylo použito nespecifikované spektrum AT&T, což je také důvod, proč nebyl vyžadován žádný speciální hardware pro satelitní konektivitu, jako je tomu například u iPhonů 14.

Včera se pak společnost AST SpaceMobile, o čemž informoval i businesswire.com, pochlubila dalším úspěchem. Nedávno dokončila několik testů na Havaji, při nichž její inženýři zaznamenali rychlost stahování dat z družice BlueWalker 3 do nemodifikovaných telefonů na Zemi 10 Mb/s. „Úspěšné dosažení dvouciferných rychlostí stahování během testování mezi satelity a chytrými telefony nás posouvá o krok blíže k zajištění toho, aby lidé v celých Spojených státech mohli zůstat připojeni bez ohledu na to, kde se nacházejí,“ uvedl Chris Sambar z AT&T.

Breaking news: Another world-first achievement for #ASTSpaceMobile! Using @ATT cellular spectrum, we connected everyday smartphones to our BlueWalker 3 test satellite and recorded 4G LTE download speeds of >10 Mbps. Read more about this historic feat here: https://t.co/tv0phDKTgh