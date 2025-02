T-Mobile nabízí satelitní připojení Starlink všem v USA zdarma

T-Mobile během Super Bowlu oznámil, že zpřístupňuje beta službu T-Mobile Starlink všem v USA, a to s časovým omezením do července letošního roku. K službě se ale mohou přihlásit v USA i zákazníci AT&T a Verizon.

anyone.​

any wireless carrier.​

if you can see the sky, you're connected. ​



​register for the T-Mobile @Starlink beta: https://t.co/90XIoqttQZ pic.twitter.com/63BA06lVjO