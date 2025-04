Samsung Galaxy S25 FE má být v přípravě. Stěžejním prvkem výbavy asi nepotěší

Fotografie: Michal Pavlíček, mobilenet.cz

Samsung už několik let pravidelně vydává produkty s přídomkem FE, což značí Fan Edition. Má jít o zařízení, která jsou cenově o něco dostupnější, ale přesto nabídnou výbavu blížící se dražším modelům. Vše začalo telefonem Galaxy S20 FE a pokračovalo další modely, kdy jihokorejský výrobce vynechal jen řadu S22. K telefonům se během času připojily i série tabletů a loni například i chytré hodinky Galaxy Watch FE.

Zatím poslední telefon Galaxy S24 FE byl představen teprve v říjnu 2024 a na nástupce v podobě Galaxy S25 FE je tudíž poměrně dost času. Server Android Authority (viz androidauthority.com) však již nyní přichází se zajímavou informací týkající se nasazeného procesoru. Mělo by se totiž jednat o Exynos 2400e. Tento typ byl však už v loňském Galaxy S24 FE a pokud by tak došlo k potvrzení, znamenalo by to, že se mezigeneračně nedostane na žádný výkonnostní posun. Samsung by tak novinku musel odlišit novinkami v jiných oblastech výbavy.

Současně by také Galaxy S25 FE byl jediným modelem řady Galaxy S25, který by vsadil na procesor Exynos. Zbývající čtveřice, která čítá zástupce Galaxy S25, Galaxy S25+, Galaxy S25 Ultra a polopředstavený Galaxy S25 Edge totiž využívá procesor Snapdragon 8 Elite for Galaxy od Qualcommu. Další informace ohledně případného budoucí Galaxy S25 FE prozatím nejsou známé, což není nic neobvyklého. Od premiéry nás totiž dělí minimálně 5 až 6 měsíců.