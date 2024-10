Fanouškovské edice od Samsungu jsou mnohým velmi dobře známé. Po necelém roce ji výrobce obnovil modelem Galaxy S24 FE, který sice mezigeneračně povyrostl, ale jinak se snaží být stále stejný. Dobře vybavený, bez zásadního kompromisu a za dobrou cenu. Daří se mu to?

Vše začalo v září roku 2020, tehdy Samsung světu prvně ukázal myšlenku Fan Edition, mobilního telefonu z vlajkové řady, který však chytrými kompromisy a výhodnější cenou nabídl to, po čem fanoušci volali, avšak v dostupnějších vodách. O zhruba rok a půl později dokázal vše velmi dobře zopakovat Galaxy S21 FE. Loni jsme se dočkali Galaxy S23 FE, který přišel celkem pozdě a s méně šťastnými kompromisy, které zapříčinily, že až tak neoslnil. Samsung přesto na řadu FE nezanevřel a po necelém roce, což je nezvykle rychle, připravil Galaxy S24 FE. Je zdánlivě k nerozeznání, ale výrobce vylepšoval ve snaze se navrátit ke kořenům. Co myslíte, povedlo se mu to?

Technické parametry Samsung Galaxy S24 FE 256 GB Kompletní specifikace Konstrukce 162 × 77,3 × 8 mm , 213 g , konstrukce: klasická, odolnost: IP68 Displej AMOLED, 6,7" (2 400 × 1 080 px) Fotoaparát 50 Mpx , LED dioda, video: 3 840 × 2 160 px, 60 FPS Chipset Samsung Exynos 2400 for Galaxy , Paměť RAM: 8 GB , vnitřní paměť: 256 GB / 128 GB , paměťové karty: ne Datové funkce 5G: ano , LTE: ano , Wi-Fi: Wi-Fi 6E, Bluetooth: 5.3, NFC: ano Operační systém Android 14 Akumulátor 4 700 mAh , bezdrátové nabíjení: ano Dostupnost září 2024, 19 999 Kč

Samsung Galaxy S24 FE je větší, lepší a příliš drahý (RECENZE)

Obsah balení: standardní skromnost

Černá krabička nám jasně dává najevo, že máme tu čest s modelem vlajkové řady Galaxy S. V ní se kromě samotného telefonu nachází jen opravdu nutné příslušenství. Jde tak o klíček pro otevření slotu na SIM kartu a nabíjecí kabel černé barvy, který má na obou koncích USB-C. Abychom byli úplní, nechybí nezbytné manuály. Nabíječka již celkem tradičně v balení ale není.

Nelíbilo se nám chybí nabíječka

Konstrukční zpracování: větší, ale lepší

Vzhledově Samsung nic zvláštního nevymýšlel. Máme zde celoskleněný mobil s hliníkovým rámem, který působí krásně bytelně, dojem však kazí lesklý povrch zad, který se upatlává, a vyčnívající objektivy fotoaparátů. Galaxy S24 FE se ale dobře drží. Výrobce upravil boky, takže nejsou tak ostré jako u předchůdce.

Ničemu nevadí ani o něco větší rozměry. Rozdíl není tak zásadní, aby výrazně promlouval do toho, kdo si novinku pořídí. Na každý pád jde totiž už o spíše větší mobil. Standardem je odolná konstrukce se stupněm krytí IP68, kdy mobil odolá vodě i prachu.

Precizní zpracování vynikne zejména na hliníkových bocích, dobře se tisknoucích tlačítkách nebo konektoru a průduchu reproduktoru. Celkově tak vzhled novinky hodnotíme kladně, a to zejména ve vcelku svěže vypadající a námi testované žluté variantě.

Líbilo se nám zvýšená odolnost IP68

bytelná konstrukce

pohodlná tlačítka

Nelíbilo se nám špatná ergonomie

vysoká hmotnost

Displej: zbytečné rámečky

S většími rozměry dostal více prostoru i displej. Narostl na 6,7". Samotný Dynamic AMOLED panel má jemné rozlišení, 120Hz obnovovací frekvenci a vyšší jas až 1 900 nitů. Čitelnost je velmi dobrá i venku, avšak nikoliv špičková. Samozřejmostí je Always-On a poctivá ochrana displeje ve formě sklíčka Gorilla Glass Victus+. Přímo do displeje je integrována též optická čtečka otisků prstů, která funguje velmi slušně.

Mezigeneračně se sice mírně zmenšily rámečky kolem displeje, ale na telefon za bezmála 20 tisíc korun jsou stále dost velké. Například i kvůli tomu je Galaxy S24 FE výrazně větší než Galaxy S24+, který má takřka shodný displej, ale výrazně menší rámečky kolem něj.

Líbilo se nám 120Hz Dynamic AMOLED

celkově kvalitní panel

Nelíbilo se nám stále velké rámečky

Zvuk: stereo je už standard

Na těle mobilu je dvojice reproduktorů, a to na spodní hraně a nad displejem. Hrají opravu velmi pěkně, nebál bych se je zařadit do skupiny těch nejlépe hrajících. Hutný zvuk a lehký důraz na hloubky zajistí, že sledování videí má úroveň, stejně tak hraní her. Samozřejmě na delší poslech hudby je vhodné zvolit sluchátka, ideálně bezdrátová, neboť 3,5mm jack chybí. Tato skutečnost už ale není nijak překvapivá.

Líbilo se nám stereo reproduktory

Nelíbilo se nám chybí 3,5mm jack

Výkon hardwaru: skoro špička

Výrobce nasadil moderní Exynos 2400e, což je skoro tentýž typ jako u vlajkových modelů řady Galaxy S24. Má jen lehce snížený výkon, což je pochopitelné. Vždy se pojí s dostatečnou 8GB RAM. Úložiště nabízí 128/256 GB. Výkonu má telefon opravdu dostatek a bude vám stačit takřka při jakýchkoliv operacích. Obávat se nemusíte ani hraní náročných her.

Benchmark testy

Líbilo se nám dostatek výkonu

Nelíbilo se nám základem jen 128GB varianta

Výdrž baterie: postačující

Baterie musela po vzoru těla a displeje také narůst, avšak ne tak, jak bychom si přáli. Kapacita 4 700 mAh neoslní a totéž lze říci o výdrži. Jeden den telefon zvládne, ale večerní nabíjení vás nemine, a to prostě není dobré. Je to rozhodně škoda. Nabíjení je pak možné výkonem 25 W, opět nic, co bychom mohli pochválit. Nabití mobilu totiž zabere více než hodinu a půl. Už vlastně jistotou je podpora bezdrátového nabíjení. Díky podpoře reverzního bezdrátového nabíjení se můžete o energii také podělit.

Nelíbilo se nám delší doba nabíjení

Konektivita: vše nezbytné

Konektivita nepředstavuje žádný problém, telefon je totiž vybaven NFC pro bezkontaktní platby, Bluetooth 5.3 i navigačními systémy GPS, GLONASS, BDS či Galileo. K dispozici je také Wi-Fi 6E. Samozřejmostí je také 5G u všech českých operátorů. Telefon podporuje také práci se dvěma nanoSIM a nechybí mu podpora eSIM. V jednu chvíli však vždy mohou fungovat jen dvě SIM karty.

Kromě fyzické nano SIM si telefon poradí i s eSIM

Líbilo se nám podporuje eSIM

Fotoaparát: lehký nadstandard

Fotoaparáty se v zásadě nezměnily. Hlavní snímač má 50 Mpx se standardní světelností f/1.8 a optickou stabilizací obrazu. Při běžném focení telefon fotí do 12,5 Mpx, avšak velmi snadno můžete přepnout do 50 Mpx, v podstatě jedním dotykem na displeji. Sekundární snímač s 12 Mpx a světelností f/2.2 je se záběrem 123° samozřejmě ultraširokoúhlý. Nakonec zde máme teleobjektiv s možností 3× bezztrátového zoomu a optickou stabilizací obrazu. V jeho případě zamrzí nižší 8Mpx rozlišení. Na druhou stranu se v této cenové hladině často nachází modely, které teleobjektivem nedisponují.

Kvalita fotoaparátů odpovídá cenovému zařazení. Hlavní snímač sice vykresluje barvy lehce odlišně od reality, Samsung jim dodá více sytosti, avšak nejde o nějak propastný rozdíl. Snímky jsou ostré s vykreslenými detaily, a to zpravidla i za horších světelných podmínek. Obstojně si telefon vede i v noci, samozřejmě s hlavním snímačem. Ultraširokoúhlý objektiv si vede lépe za dne, což platí i pro teleobjektiv. Trojnásobné přiblížení se hodí a lze říci, že přítomnost této funkce není v dané kategorii zcela obvyklá.

Záznam videa je nově umožněn v 8K rozlišení s 30 snímky za vteřinu a výsledky jsou skutečně působivé a až překvapivě kvalitní. Vždy však můžete sáhnout po osvědčeném 4K s 60 FPS.

Samsung Galaxy S24 FE (testovací video) – 8K, 30 FPS

V průstřelu displeje je 10megapixelová čelní kamerka s dostatečně širokým záběrem, která je vhodná pro selfies a dostatečně kvalitní.

Líbilo se nám dostatečně kvalitní hlavní snímač s OIS

povedený ultraširokoúhlý snímač

teleobjektiv

Software: patří ke špičce

Uživatelské prostředí obstarává Android 14 s říjnovými bezpečnostními záplatami. Přislíbena je 7letá podpora, což Galaxy S24 FE řadí mezi ty vůbec nejlepší. Nadstavba One UI 6.1 je přehledná a rychle se v ní zorientujete. Výrobce láká samozřejmě na umělou inteligenci Galaxy AI, která ale není tak na očích, jak by někdo mohl čekat. Nejvíce si ji užijete třeba v galerii při úpravách, které však ne vždy vyjdou tak, jak bychom chtěli. Odstraňování objektů nejde hladce, někdy místo nich telefon vygeneruje jiný objekt. O něco lepší je kreslení, kdy i z pár čar mobil vykouzlí třeba automobil.

Nemůžeme zapomenout na podporu režimu DeX, kdy po spojení s TV či monitorem získáte plnohodnotné desktopové prostředí. To konkurence většinou nenabízí.

Na celou obrazovku Víte, jak dnes vypnout telefon? Samsung vám napoví

Líbilo se nám perfektní optimalizace

příslib dlouhé softwarové podpory

Zhodnocení

Samsung Galaxy S24 FE se na rozdíl od svého předchůdce začal ihned prodávat na českém trhu. Jeho cena však vystoupala v případě 256GB varianty na bezmála 20 tisíc korun, což nám přijde poměrně dost. Novinka je sice skvěle vybavena a zdánlivě jí nic nechybí, jenže máme zde ústupky v displeji, výkonu či fotoaparátech. Nehledě na to, že rozdíly oproti předchůdci jsou taktéž minimální.

Pochválit můžeme především kvalitní prostředí s dlouhou podporou, bezdrátové nabíjení, zvýšenou odolnost a dostatečný výkon. I přes tyto klady to bude mít Galaxy S24 FE velmi těžké a citelně by mobilu prospělo zlevnění alespoň o pár tisíc korun.

Konkurence

Důkazem o nevhodně nastavené ceně je, že jen nepatrně dražší je Samsung Galaxy S24+, který je stejně velký, ale ve všech aspektech o něco lepší. Dokonce má i větší interní paměť.

Přejít do kataloguPřečíst recenzi Samsung Galaxy S24+ 512 GB Rozměry 158,5 × 75,9 × 7,7 mm , 196 g Displej AMOLED, 6,7" (3 120 × 1 440 px) Fotoaparát 50 Mpx , video: 7 680 × 4 320 px, 30 FPS Procesor Samsung Exynos 2400 for Galaxy , Paměť RAM: 12 GB , úložiště: 512 GB , ne Akumulátor 4 900 mAh

Za zmínku stojí i povedená a stylově vypadající Motorola Edge 50 Ultra s dokonce 1TB pamětí a výrazně rychlejším nabíjením.

Přejít do kataloguPřečíst recenzi Motorola Edge 50 Ultra Rozměry 161,1 × 72,4 × 8,6 mm , 197 g Displej POLED, 6,67" (2 712 × 1 220 px) Fotoaparát 50 Mpx , video: 3 840 × 2 160 px, 60 FPS Procesor Qualcomm Snapdragon 8s Gen 3 , 1×3 GHz + 4×2,8 GHz + 3×2 GHz Paměť RAM: 16 GB , úložiště: 1 000 GB , ne Akumulátor 4 500 mAh

Zmínit musíme i starší Samsung Galaxy S23 FE, který sice má nižší výkon, ale je o zhruba 6 tisíc korun levnější, takže stojí rozhodně za zvážení.

Přejít do kataloguPřečíst recenzi Samsung Galaxy S23 FE 256+8 GB Rozměry 158 × 76,5 × 8,1 mm , 209 g Displej AMOLED, 6,4" (2 400 × 1 080 px) Fotoaparát 50 Mpx , video: 3 840 × 2 160 px, 60 FPS Procesor Samsung Exynos 2200 , + ?×1,8 GHz Paměť RAM: 8 GB , úložiště: 256 GB , ne Akumulátor 4 500 mAh , doba nabíjení: 1:17 hodin Kč

Foto: Michal Pavlíček, mobilenet.cz