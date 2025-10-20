Zimní novinky u O2 přináší vylepšená sluchátka či tag 2v1

Předvánoční čas bývá tradičním obdobím, kdy operátoři lákají nové zákazníky, případně ty stávající obdarovávají nějakými méně či více lákavými odměnami. O2 se rozhodlo v roce 2025 začít poměrně brzy a již nyní tak nabídku obohatilo hned o dvě zajímavé novinky. „Chceme našim zákazníkům dopřát pořídit vánoční dárky pro rodinu i přátele s předstihem, bez front v obchodních centrech, a hlavně za skvělé ceny. Proto spouštíme první várku zimních odměn už v říjnu. V aplikaci Moje O2 najdou zákazníci pět slevových voucherů na chytré doplňky. První dárky tak mohou pořídit už za pár stovek, nebo zaplatit jen korunu a zbytek rozložit do 12 měsíců,“ říká Aleš Brázda, manažer pro hardware v O2.
První novinkou jsou bezdrátová sluchátka O2 pods+ (2025), která mají vylepšený 13mm reproduktor, díky kterému mají výraznější basy a čistší výšky. Nechybí samozřejmě aktivní potlačení okolního hluku a výdrž samotných sluchátek šplhá k 7 hodinám. Společně s pouzdrem se pak lze těšit na 28hodinový poslech. Nový typ špuntových sluchátek má samozřejmě i režim propustnosti, který zajistí, že například uslyšíte, když na vás někdo hovoří. Nechybí ani dotykové ovládání přímo na těle sluchátek. O2 pods+ (2025) jsou tradičně nabízena v bílé a černé barevné variantě za 1 499 Kč. Zákazníci O2 je mohou mít se slevovým voucherem za 499 Kč.
V nabídce O2 již delší dobu naleznete lokalizační čipy zvané O2 tag. Vždy však musíte volit, zda chcete verzi pro Android, nebo pro iOS. Tato nepříjemnost už však končí s příchodem nového typu O2 tag 2v1. U něj si jednoduše vyberete při prvním spuštění, s jakým zařízením jej budete chtít spárovat. „Při prvním spuštění si uživatel jednoduše vybere operační systém, se kterým bude čip komunikovat. Díky tomu je O2 tag 2v1 ideálním dárkem pro každého, bez ohledu na to, jaký telefon používá,“ říká Aleš Brázda.
Zákazníci O2 teď mohou využít speciální akci v aplikaci Moje O2, díky které vyjde jeden lokátor na 167 Kč. „Víme, že balení O2 tagů po třech kusech je u našich zákazníků dlouhodobě nejoblíbenější. Proto jsme se rozhodli jim umožnit pořídit si hned dvě trojbalení za cenu jednoho – tedy šest lokátorů za 1 000 korun pro všechny důležité předměty celé rodiny. V přepočtu tak jeden O2 tag vyjde na pouhých 167 korun,“ doplňuje Aleš Brázda.
Pro zákazníky O2 si operátor připravil celkem 5 slevových voucherů, díky kterým mohou získat slevu ve výši až 1 000 Kč na různé příslušenství. Jde nejen o nová sluchátka, ale třeba o powerbanky či bezdrátové reproduktory. Kromě slevy je možnost voucher využít i na nabídku 1+1, kdy za cenu jednoho příslušenství obdržíte dva kusy.