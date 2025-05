Samsung Galaxy S23 Ultra prokázal nečekanou odolnost, která by ohromila i Wima Hofa

Fotografie: Martin Pultzner, mobilenet.cz

Zvýšená odolnost se stala jedním z klíčových atributů, na který se pohlíží při nákupu nového smartphonu. S potěšením můžeme sledovat, že špičková ochrana IP68 a IP69 se čím dál tím častěji objevuje i u cenově velmi dostupných modelů. Zatímco IP68 byla ještě donedávna zlatým standardem, respektive považována za „vlajkovou odolnost“, nejnovější trend v podobě IP69 je spíše doplňkovou vyšší odolností, neboť udává schopnost odolat také tryskající horké vodě pod vysokým tlakem. Lze tak konstatovat, že pokud si běžně nenecháváte dezinfikovat smartphone v myčce, zřejmě vám IP68 (či snad i IP67) plně postačí.

V případě jihokorejského výrobce Samsung jsme u vlajkových modelů zvyklí na ochranu IP68. Avšak i tento výrobce způsobil menší převrat několik roků dozadu i ve střední třídě, když uvedl „Áčko“ s ochranou IP67. V každém případě hlavní hvězda tohoto článku, model Galaxy S23 Ultra, disponuje ochranou IP68, která udává schopnost vydržet pod vodou v hloubce až 1,5 metru po dobu 30 minut. Naopak konkurenční Apple se chlubí tím, že jím testované iPhony s ochranou IP68 zvládnou ponoření do hloubky až 6 metrů po dobu 30 minut.

Švédský rybář však nechtěně svůj vlajkový model z roku 2023 „vhodil“ do mnohem náročnějších podmínek. Jak již asi tušíte, během rybaření v řece Kalix na severu Švédska se mu povedlo upustit telefon do vody. Namísto okamžitého vytažení se mu však povedlo doslova vylovit Galaxy S23 Ultra až po více než pěti hodinách, kdy si užíval pořádnou ozdravnou kúru, která by neurazila snad ani Wima Hofa: pobyt v ledové vodě v hloubce tří metrů.

Při lovení telefonu a posléze i úspěšném pokusu si pochopitelně rybář nedělal příliš velké naděje, k jeho překvapení byl však telefon stále plně funkční a nabitý. Dokonce nebyl potřeba ani restart zařízení a vše fungovalo na první dobrou. Dle snímku byl jeho Galaxy S23 Ultra uložen v pouzdru flipové konstrukce a majitel Mikael Krekula byl pochopitelně velmi rád, že nepřišel o jeho „digitální život“, jak data uložená v telefonu popsal. Kompletní příběh si můžete přečíst na oficiálních stránkách společnosti Samsung (viz samsung.com).